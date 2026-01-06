کیرون پولارڈ کیخلاف جارحانہ رویہ اپنانا مہنگا پڑگیا، نسیم شاہ پر جرمانہ عائد

امپائرز نے مداخلت کر کے دونوں کھلاڑیوں کو الگ کیا تاہم اس دوران دونوں خاصے برہم دکھائی دیے

اسپورٹس ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کو انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کردیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے کیرون پولارڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد نامناسب رویہ اختیار کیا جو آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے منافی تھا۔

یہ واقعہ میچ کے11ویں اوور میں پیش آیا جب نسیم شاہ کی گیند کو کیرون پولارڈ نے دفاعی انداز میں کھیلا، جس پر پیسر نے گیند اٹھا کر پولارڈ کی جانب مسکرا کر دیکھا، بیٹر نے جارحانہ ردعمل دیا اور پھر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔

مزید پڑھیں

Express News

وقار یونس کو نسیم شاہ سے بدستور امیدیں وابستہ

نسیم شاہ نے بھی جوابی ردعمل دیا، امپائرز اور ڈیزرٹ وائپرز کے بیٹر جیسن روئے نے مداخلت کر کے دونوں کھلاڑیوں کو الگ کیا تاہم اس دوران دونوں خاصے برہم دکھائی دیے۔

بعدازاں نسیم شاہ نے 16ویں اوور کی پہلی گیند پر پولارڈ کو آؤٹ کرنے کے بعد نامناسب انداز اپنایا جس کی بناء پر جرمانے کی زد میں آگئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 11:53 AM |
رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

 Jan 06, 2026 10:11 AM |
بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |

متعلقہ

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، اسکواش کا عالمی ایونٹ کراچی میں منگل سے ہوگا

Express News

ایشیز: انگلیںڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کا مستحکم آغاز

Express News

اسٹوکس اور لبوشین کے درمیان بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ویڈیو وائرل

Express News

نوواک جوکووچ نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے علیحدگی اختیار کرلی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کا پہلا خریدار کون ہوگا؟ نام سامنے آگیا

Express News

آئی پی ایل کی مشکلات میں مزید اضافہ، بنگلادیش کا نشریات روکنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو