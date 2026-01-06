وینزویلا میں امریکی تیل کمپنیاں 18 ماہ کے اندر کام شروع کردیں گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

امریکا نے 3 جنوری کو وینزویلا میں حملہ کرکے صدر مادورو کو اہلیہ کو حراست میں لیا اور نیویارک منتقل کیا

January 06, 2026

امریکی کمپنیاں آئندہ 18 ماہ کے اندر وینزویلا میں کام شروع کردیں گی

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا میں امریکا کی آئل کمپنیاں 18 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال ہوکر اپنا کام شروع کرسکتی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 3 جنوری کی شب امریکی فوج نے وینزویلا کے صدارتی محل میں گھس صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو بیڈروم سے گرفتار کرکے نیویارک منتقل کیا۔

صدر ٹرمپ نے امریکی چینل این بی سی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وینزویلا کے تیل کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری درکار ہوگی جو امریکی تیل کمپنیاں کریں گی۔

ان کے بقول یہ امریکی آئل کمپنیاں پہلے سرمایہ کاری کریں گی اور اس کے بعد امریکی حکومت یا تیل کی آمدنی کے ذریعے انہیں یہ رقوم واپس ادا کی جائے گی۔

علاوہ ازیں بی بی سی کے شراکت دار ادارے سی بی ایس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں امریکی حکومت اور بڑی تیل کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے۔

دوسری جانب توانائی کے ماہرین ٹرمپ کے دعوے پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کیوں کہ وینزویلا کی تیل پیداوار بحال کرنے کے لیے دسیوں ارب ڈالر درکار ہوں گے۔

ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ وینزویلا میں تیل کی پیداوار کی مکمل بحالی میں 10 سال تک لگ سکتے ہیں۔ جب کہ سیاسی استحکام کے بغیر غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری سے گریز کریں گی۔

خیال رہے کہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ثابت شدہ تیل ذخائر (تقریباً 303 ارب بیرل) موجود ہیں مگر بدانتظامی، پابندیوں اور پرانی تنصیبات کے باعث پیداوار انتہائی کم ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ یہاں کا تیل بھاری نوعیت کا ہے جسے صاف کرنا مہنگا اور مشکل کام ہے۔ اس وقت صرف شیورون (Chevron) نامی امریکی کمپنی محدود پیمانے پر وینزویلا میں کام کر رہی ہے۔

یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ وینزویلا نے امریکی تیل "چھین لیا" تھا۔

تاہم توانائی کے قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں تیل ریاست کی ملکیت ہے نہ کہ امریکا کا اس پر کوئی حق ہے۔

اس امور سے واقف ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں صرف لائسنس کے تحت تیل نکال سکتی ہیں۔

وینزویلا نے 1976 میں تیل کا شعبہ قومی تحویل میں لیا تھا تاہم 2007 میں صدر ہوگو شاویز نے غیر ملکی کمپنیوں پر مزید ریاستی کنٹرول نافذ کیا۔
