شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو موت تک پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم

ملزم جابر علی کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم، عدم ادائیگی پر جائیداد نیلام کی جائے گی

قیصر شیرازی January 06, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کی مقامی عدالت نے گندم کٹائی تنازع پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو موت تک پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جج افشاں اعجاز صوفی نے گندم کٹائی تنازعہ قتل کیس کی سماعت کی اور دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنایا۔

عدالت نے ملزم جابر علی کو سزائے موت 10 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ ہرجانہ ادا نا کرنے پر ملزم کی جائیداد فروخت کر کے رقم ادا کی جائے۔ 

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے سفاک باپ کو 10 سال قید کی سزا

Express News

کریڈٹ کارڈ بنانےکےلیےخاتون کو بلاکر جنسی زیادتی، نازیبا ویڈیو وائرل کرنے والے ملزم کی ضمانت مسترد

Express News

راولپنڈی: شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے 3 سال تک جنسی زیادتی

عدالت نے حکم دیا کہ مجرم کو اس وقت تک پھانسی پھندے پر لٹکایا رکھا جائے جب تک موت نہ ہو۔

استغاثہ کے مطابق ملزم نے 28 اپریل 2022 کو طاہر محمود نامی شخص کو گندم کٹائی کے تنازع پر فائرنگ کر کے قتل کردیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو