برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر فعال ہوگیا

برطانیہ نے 4 ماہ قبل فلسطین کو ایک خودمختار اور آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup
لندن میں فلسطین کا پہلا سفارت خانہ کام کرنے لگا

برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ریاستِ فلسطین کے سفارت خانے کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق یہ سفارت خانہ مغربی لندن کے علاقے ہیمرسمتھ میں قائم کیا گیا ہے، جو اس سے قبل فلسطینی مشن کے طور پر کام کر رہا تھا۔

افتتاحی تقریب میں متعدد غیر ملکی سفارت کاروں، برطانوی حکومت کے نمائندے الیسٹئر ہیریسن اور فلسطین کے حامی افراد نے شرکت کی۔

افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی سفیر حسام زملوط نے سفارت خانے کی عمارت کو برطانوی سرزمین پر فلسطین کا ایک حصہ قرار دیا۔

فلسطینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ یہ سفارت خانہ امن، ثابت قدمی، وقار اور فلسطینی عوام کی آزادی اور انصاف کے لیے طویل جدوجہد کی علامت ہے۔

انہوں نے اس موقع کو برطانیہ اور فلسطین کے تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ اور ایک اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت اور آزادی کے سفر میں ایک بڑی کامیابی ہے۔

فلسطینی سفیر نے مزید کہا کہ سفارت خانے کا قیام فلسطینی شناخت کے تسلسل کا ثبوت ہے اور غزہ، مغربی کنارے اور پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے مزاحمت اور امید کا پیغام ہے۔

یہ دفتر کئی دہائیوں سے برطانیہ میں فلسطین کے ایک نمائندہ دفتر کے ذریعے سفارتی سرگرمیاں انجام دے رہا تھا تاہم اسے مکمل سفارتی حیثیت حاصل نہیں تھی۔

طویل عرصے تک یہ دفتر فلسطینی مشن کہلاتا رہا اور محدود اختیارات کے ساتھ کام بھی کرتا رہا تھا تاہم اب یہ بطور سفارت خانہ فعال ہوگیا۔ 

یاد رہے کہ برطانوی حکومت نے 20 ستمبر کو ایک تاریخی فیصلے کے تحت فلسطین کو باضابطہ طور پر آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کیا تھا۔

اس فیصلے کا اعلان وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کیا تھا، جنھوں نے کہا تھا کہ یہ اقدام لندن اور فلسطین کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کرے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

دھمکیوں کے باوجود مادورو کا جلسوں میں رقص اور طنز؛ ٹرمپ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا

Express News

ایران کا مظاہرین کو لاکھوں تومان الاؤنس دینے کا اعلان

Express News

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ، ملزم گرفتار

Express News

ٹرمپ کی دھمکی؛ ایران نے پلان ’بی‘ بنالیا؛ خامنہ ای کی ماسکو روانگی کا امکان

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو