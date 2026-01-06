کراچی؛ یونیورسٹی روڈ پر نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور

عدالت نے ملزم کو 20 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیدیا

اسٹاف رپورٹر January 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے یونیورسٹی روڈ پر نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور کرلی۔

 جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت کے روبرو نازیبا حرکات کرنے کے مقدمے میں ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ پر نازیبا حرکات کرنے والے ملزم محی الدین کو عدالت میں پیش کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ یونیورسٹی روڈ پر شہری کی نازیبا حرکت کی ویڈیو وائرل، ملزم گرفتار

عدالت نے ملزم محی الدین کی درخواست ضمانت منظور کرلی، عدالت نے ملزم کو 20 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیدیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کے خلاف لگائی گئی، دفعات قابل ضمانت ہیں۔

 پولیس کے مطابق ملزم محی الدین کی نازیبا حرکات کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ملزم کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو