پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شاندار تیزی؛ انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

بازار حصص میں رواں کاروباری ہفتے کے دوران مسلسل بلندی کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ریکارڈ ساز تیزی کا رجحان ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

کاروباری ہفتے کے مسلسل تیسرے دن  بازار حصص میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور  اعتماد کا اظہار  کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج بدھ کے روز بھی پی ایس ایکس میں 1704 پوائنٹس کی بڑی تیزی کے بعد کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 87 ہزار 766 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔

مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور انڈیکس  ایک بار پھر ایک لاکھ 85 ہزار 671 پوائنٹس کی بلند  سطح پر پہنچا اور اس کے بعد  1226 پوائنٹس کی مجموعی تیزی کے ساتھ انڈیکس ایک مرتبہ پھر بڑھ کر ایک لاکھ 86 ہزار 288 پوائنٹس کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔

واضح رہے کہ رواں کاروباری ہفتے کے پہلے دو دنوں (پیر اور منگل کو) بھی مارکیٹ میں شاندار تیزی دیکھی گئی تھی، جس کے نتیجے میں انڈیکس  کی بلندی کے ریکارڈز قائم ہوئے تھے۔
