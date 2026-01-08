سردیوں کی راتوں میں کھجوریں کھانا فائدہ مند یا نقصان دہ؟ ماہرین صحت کی رائے جانیے

کھجور خون کی کمی دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup

سرد موسم میں کھجور کو ایک قدرتی سپر فوڈ کی حیثیت حاصل ہے، جو نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے بلکہ جسم کو توانائی، حرارت اور بیماریوں سے بچاؤ بھی فراہم کرتی ہے۔

ماہرین غذائیت کے مطابق سردیوں کے دوران کھجور کو روزمرہ خوراک کا حصہ بنانا مجموعی صحت کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک ماہ تک ہر رات سونے سے پہلے تین کھجوریں کھائی جائیں تو جسم پر اس کے نمایاں اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

کھجور میں موجود قدرتی شکر جیسے گلوکوز اور فرکٹوز فوری توانائی فراہم کرتے ہیں اور میٹابولزم کو تیز کر کے جسم کو اندر سے گرم رکھتے ہیں، جو سردیوں میں خاص طور پر فائدہ مند ہے۔

کھجور خون کی کمی دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں موجود آئرن ہیموگلوبن کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے، جس سے کمزوری، سستی اور تھکن جیسی شکایات میں کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بھر توانائی کی کمی محسوس کرنے والے افراد کے لیے کھجور ایک قدرتی طاقت بخش غذا سمجھی جاتی ہے۔

سردیوں میں نزلہ، زکام اور فلو جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں، ایسے میں کھجور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ کھجور میں موجود میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اور سانس کی نالی سے متعلق بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق کھجور کو ورزش سے تقریباً 30 سے 60 منٹ قبل یا رات کو سونے سے پہلے کھایا جا سکتا ہے۔ دو سے چار کھجوریں روزانہ کافی سمجھی جاتی ہیں۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ معدے کو دیر تک بھرپور رکھتی ہیں، جس سے بھوک کم لگتی ہے اور وزن کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔

تاہم ماہرین یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض کھجور کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

صحت کے ماہرین کا مجموعی مشورہ یہی ہے کہ سردیوں میں کھجور کو خوراک کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ یہ کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے اور جسم کو موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

 Jan 08, 2026 04:33 PM |
گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

 Jan 08, 2026 01:33 PM |
ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

 Jan 08, 2026 01:30 PM |

متعلقہ

Express News

چین: والدین نے بچوں کو شادی کیلئے راضی کرنیکا انوکھا طریقہ نکال لیا

Express News

چین کے ’مصنوعی سورج‘ نے ناممکن کو ممکن کر دِکھایا

Express News

اداروں پر اعتماد نہیں، مدارس کو کسی صورت سرکاری اداروں کے حوالے نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان

Express News

رسی کودنا یا دوڑ لگانا: وزن کم کرنے اور فٹ رہنے کےلیے کون سی ورزش زیادہ بہتر؟

Express News

ٹِک ٹاک پر بے وفائی کرتے پکڑے جانیوالے شوہر نے ریسٹورنٹ پر مقدمہ کردیا

Express News

کھلاڑیوں کی جان کو خطرہ، ورلڈکپ کیلیے ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، بنگلادیش ڈٹ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو