حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: جب بہت زیادہ تبدیلی کی حالت میں ہو تو، یہ آپ کےلیے اپنے اندرونی سکون اور امن میں ہائبرنیٹ کرنے کا وقت ہوسکتا ہے۔ آپ رہنمائی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب فائر بولٹ آپ کی طرف ہر سمت سے چارج کیے جارہے ہیں، تو آپ اپنی توانائی کو نقصان سے بچانے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسے پھلنے پھولنے والے طریقوں میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے۔ کائنات کو اپنی زندگی میں انصاف لانے دو جبکہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، شو ٹائم کےلیے تیار ہوتے ہیں۔
منفی: بہت زیادہ تنقیدی رویہ رکھتے ہیں اور خود کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالتے ہیں۔
اہم خیال: ان اخلاقیات کو اپنانے کےلیے جن کی آپ قسم کھاتے ہیں، آپ کو خود کو کچھ ڈاؤن ٹائم دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: کیا آپ محروم ہورہے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں کسی اور غیر نظر آنے والے پہلو کے قریب آرہے ہیں؟ ایک پھلتی پھولتی مادی زندگی، آزادی، ہنگامہ خیز کامیابیوں اور ایک مطمئن اور فائدہ مند ذاتی زندگی کے درمیان خلا کو پُر کرنا، آپ ان مقاصد کو اپنے انداز میں چیک کر رہے ہیں! آپ ابھی تک جو نہیں دیکھ سکتے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح بے درد طریقے سے اپنی اس نئی حقیقت میں پگھل رہے ہیں جہاں تنازعہ کےلیے بھی کم جگہ ہے اور محبت اور رشتے داری کے لیے بہت زیادہ جگہ ہے۔ ماضی کو ماضی رہنے دینا اور اپنی موجودگی کو اس پر واپس لانا جو آپ اب اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر تاخیر کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنی زندگی کے اس نئے باب میں اپنے پر پھیلائیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: یہ اس بات کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہر کوئی اپنی میز پر کیا لاتا ہے۔ جب آپ پھل پھول رہے ہوتے ہیں، تو یہ قدرتی بات ہے کہ مکھیاں آپ کے گرد گھومنے لگیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو کیا یہ اب بھی آپ کی طرف لپکیں گی؟ آپ کےلیے ان رشتوں، حالات اور چیلنجوں سے دور چلے جانے کا فیصلہ کرنا ٹھیک ہے، تاہم، ایسا کرنے کےلیے اپنے دل میں ٹیون کریں اور اس پر غور کریں کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی اور ہونے سے کیا خارج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دینے والے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں ہے۔ اور فرق کو پہچاننا جانتے ہوئے آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ دکھ سے بچائے گا۔
منفی: بہت زیادہ شک کرنے کی عادت ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: اپنی خوشی کے اوقات میں غرق ہو جائیں، اس آنے والے خوف کا اختتام کریں۔
سرطان:
مثبت: اتنا حساب کتاب کرنا بند کریں! جب آپ گننا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی چمک کھو دیتے ہیں کیونکہ آپ کو زندگی کو ہر گزرنے والے لمحے میں جینا مقدر ہے۔ جی ہاں، آپ ایک تبدیلی سے گزر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تھوڑی جگہ اور وقت دیں تاکہ شفا یاب ہوسکیں، بجائے اس کے کہ اپنے اندرونی شیطانوں کو باہر کی طرف پھینکیں۔ یہ واقعی کسی کی غلطی نہیں ہوسکتی، صرف غلط فہمی اور مواصلات کا ایک کلاسیکی معاملہ۔ ایک شاندار وقت آپ کے لیے آگے ہے، تحفظ اور خوشی کے ساتھ بھرا ہوا۔ زندگی کو جشن منانے کے تمام طریقوں پر توجہ مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے جن میں بہتری کی ضرورت ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: تھوڑا سا غور و فکر آپ کو میراتھن کےلیے ایندھن فراہم کرے گا۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: آپ ان روابط اور رشتوں پر کام کر رہے ہیں، آپ یہاں اس تمام خوبصورتی اور محبت کو دیکھنے کےلیے تیار ہیں جو آپ کے ارد گرد ہے۔ آپ یہاں ہیں، اپنی خواہش پوری ہونے والے دور میں جہاں آپ اپنے باغ میں کھلنے والے چھوٹے سے چھوٹے پھولوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مشکل اور آزمائش کا دور اب آپ کےلیے ختم ہوگیا ہے، ایک آرام دہ اور پیار بھرا دور آپ کےلیے گلے لگانے کےلیے یہاں ہے۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ کیسے بنائیں گے؟ چھوٹے لمحات کو سمیٹ کر، اپنے خوشی کے وقتوں میں موجود ہو کر اور ایک مشکل ماضی کی طرف اپنی پشت پھیرنے اور اپنے خوشگوار مستقبل پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کرکے۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: تشویش بھری سوچوں کو دور ہونے دیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہ یہ آپ کی زندگی میں واحد سنہری دور تھا، صرف ایک چیز کرتا ہے، آپ کو اپنے موجودہ وقت میں ایک اور سنہری دور بنانے سے دور رکھتا ہے جسے آپ قریب مستقبل میں یاد کرسکتے ہیں۔ اپنے دل اور دماغ کو اپنے ارد گرد والوں کےلیے کھولیں، ہر چیز کو ممکنہ حد تک الگ لینس سے دیکھیں، نقطہ نظر دوبارہ حاصل کرنے کےلیے۔ شاید چیزیں اتنی بری نہ ہوں جتنی آپ کو لگ رہا ہے۔ وہ یقینی طور پر مکمل طور پر اچھا محسوس نہیں کرسکتے ہیں، لیکن آپ ابھی بھی اس سے زیادہ سبز چراگاہ میں ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ اس پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے تاکہ اسے بڑھانے میں مدد ملے۔
منفی: دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اہم خیال: مستقبل میں جھانکیں۔ اگر یہ ایک سال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اسے آج آپ کو کھا جانے نہ دیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: آگے بڑھنے کے قابل یا انجان، رفتار کی دھڑکن پر نظر ڈالیں، اور شاید یہاں تک کہ گڑھوں میں تیر لیں، وہ ممکنہ طور پر وہ زیر دہلیز ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ واقعی گہرائی سے دیکھتے ہیں یا بلکہ زوم آؤٹ کرکے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو اب خوفناک لگتا ہے وہ صرف ایک دانت نکالنے والا چیلنج ہوسکتا ہے، جو اب ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے وہ صرف آپ کو اپنے وعدے اور وابستگیوں کا احترام کرنے کےلیے نیچے لانے کے لیے یہاں ہوسکتا ہے، اور جو روبوٹ محسوس ہوتا ہے وہ واقعی آپ کو اپنی بصیرت اور اس چیز کے لیے محبت کو استعمال کرنے کے لیے اکسا رہا ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اس خودکار ورژن سے آزاد ہو سکیں؛ اپنے فیصلوں کو احتیاط سے تول کر اور اپنے خوابوں والے چشمے دوبارہ آن کریں۔
منفی: بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
اہم خیال: اس دن سے گزرنے کے لیے مزاج میں لچک اختیار کریں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی امید اور خود شناسی کا ایک چمچہ وہ کامل جوش بناتا ہے جو آپ کو باقی سب سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں اور عمل کرنے سے پہلے جائزہ لیں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ آپ جو جواب تلاش کر رہے ہیں وہ رمز آلود نہیں ہیں، انہیں صرف آپ کو موضوع، حالات اور یہاں تک کہ مقصد یا ڈرائیو میں تھوڑا گہرا کھودنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے دل کو اپنا فانوس بنانے اور اسے اپنے سامنے پڑے راستے کو روشن کرنے کا وقت ہے۔ اس نرم، حوصلہ افزا آواز پر اعتماد کرنا سیکھنے میں، آپ اسے وقت کے ساتھ زیادہ بلند، واضح اور زیادہ قابل سماعت بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
منفی: بے صبری اور جلدی بازی کا شکار ہوسکتے ہیں جس سے غلط فیصلے ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: زندگی کو ایک اور موقع دیں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: اتنا حساب کتاب کرنا بند کریں! جب آپ گننا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی چمک کھو دیتے ہیں کیونکہ آپ کو زندگی کو ہر گزرنے والے لمحے میں جینا مقدر ہے۔ جی ہاں، آپ ایک تبدیلی سے گزر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تھوڑی جگہ اور وقت دیں تاکہ شفا یاب ہوسکیں، بجائے اس کے کہ اپنے اندرونی شیطانوں کو باہر کی طرف پھینکیں۔ یہ واقعی کسی کی غلطی نہیں ہوسکتی، صرف غلط فہمی اور مواصلات کا ایک کلاسیکی معاملہ۔ ایک شاندار وقت آپ کے لیے آگے ہے، تحفظ اور خوشی کے ساتھ بھرا ہوا۔ زندگی کو جشن منانے کے تمام طریقوں پر توجہ مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے جن میں بہتری کی ضرورت ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: تھوڑا سا غور و فکر آپ کو میراتھن کےلیے ایندھن فراہم کرے گا۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: کام کرلیں۔ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے، تو آپ انتظار کرتے رہیں گے۔ اگر آپ صحیح وقت آنے تک انتظار کرتے رہیں گے، تو صحیح وقت آپ سے بچتا رہے گا۔ اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا صبر رکھیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی واضح طور پر جانیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مرحلے کا اختتام ہے یا ایسی صورتحال جہاں تمام شکلوں میں اور اس کے مختلف چہروں کے ساتھ تبدیلی آپ کا انتظار کررہی ہے۔ یہ ناگزیر ہے، لہٰذا ہمیں بتائیں، آپ اس تمام خوبصورتی میں مزاحمت کیوں کر رہے ہیں؟ اس شدید کمپلیکس سے باہر نکل آئیں اور اس مرحلے میں داخل ہو جائیں جہاں آپ خوشی سے رہنا چاہتے ہیں جبکہ آپ اپنی خوشی کے بعد اپنی زندگی تخلیق کرتے ہیں۔
منفی: تبدیلی سے ڈر سکتے ہیں اور روایتی طریقوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: جو اب آپ کی خدمت نہیں کرتا اسے چھوڑ دیں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: یہ جاننے سے کہ کیا صحیح ہے کیا کرنا صحیح محسوس ہوتا ہے، یہ سطح پر ایک جیسی لگ سکتی ہے لیکن وہ دنیا سے الگ ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ نہ صرف اپنی بات پر عمل کرتے ہیں بلکہ اپنا گٹار بجاتے ہوئے اپنے ہی دھن پر ناچتے بھی ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں مشکل وقت کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں آپ نہ صرف کسی کے جوابدہ نہیں ہیں بلکہ آپ اس دنیا میں کسی اور چیز سے زیادہ اپنی خود مختاری کو بھی قدر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ورک اسپیس میں اکیلے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو جگہ پر لگانا شروع کریں اور چھوٹے پیمانے پر خیالات کے ساتھ کھیلنا شروع کریں۔ تاہم، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یقینی بنائیں کہ ہر کوئی ایک ہی صفحے پر ہے تاکہ آپ جانیں کہ آپ کا جہاز کہاں جا رہا ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے چین ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: وہ شہرت جو آپ تلاش کرتے ہیں آپ کی سچائی کا پیچھا کرتی ہے۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: آپ خود کو کتنی حصوں میں منقسم کررہے ہیں؟ دینے اور لینے میں توازن برقرار رکھیں، ایک ٹیم کے طور پر کام کریں، قرض لیں یا قرض ادا کریں۔ یہاں تک کہ اگر یہ وقت کا ہے، لیکن صرف اس دائرے سے نکلنے کا انتخاب کریں جو آپ کو ہر بار کارٹ وہیلنگ کرتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ یا کوئی بند ہو رہا ہے۔ تبدیلی کی یہ کھڑکی بالکل وہی ہے جس کےلیے آپ نے ایک وقت میں دعا کی تھی اور امید کی تھی، آپ کےلیے اب دستیاب اختیارات کی ایک بہتات کے ساتھ۔ اس موقع پر شاندار طور پر ابھریں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو روشن کریں۔
منفی: پرانی سوچیں اور خیالات پریشان کرسکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ اپنی زندگی کے جادوگر ہیں۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)