خوبصورتی اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ایک نئی سطح پر پہنچ گیا ہے، جہاں اب ناخنوں کا رنگ بدلنا بھی جادو جیسا تجربہ بن چکا ہے۔ امریکا کی ایک کمپنی ’آئی پالش‘ نے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک جدید نیل پالش کِٹ متعارف کرائی ہے جو چند ہی سیکنڈز میں ناخنوں کا رنگ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اس نئی کِٹ کے ذریعے اب دن، شام یا پارٹی کے مطابق رنگ منتخب کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ نیلا، سرخ یا کوئی بولڈ شیڈ، سب کچھ فوری طور پر ممکن ہے، وہ بھی نیل پالش ریمور کے جھنجھٹ یا خشک ہونے کے انتظار کے بغیر۔
کمپنی کے مطابق یہ پریس آن ایکریلک ناخن ایک اسمارٹ موبائل ایپ کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں، جنہیں 400 سے زائد رنگوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
اس منفرد ٹیکنالوجی میں ناخنوں کو ایک خاص ’میجک وینڈ‘ میں رکھا جاتا ہے، جہاں چند لمحوں کے اندر رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ صارف اپنی پسند کے مطابق اس رنگ کو منٹوں، گھنٹوں یا کئی دنوں تک برقرار رکھ سکتا ہے اور جب دل چاہے دوبارہ نیا رنگ منتخب کر سکتا ہے۔
کمپنی کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس کِٹ میں تمام ضروری اشیاء شامل ہیں، جن میں مختلف سائز کے پریس آن ناخن، جادوئی وینڈ، بونڈنگ گلو، تیزی سے خشک ہونے والی ٹاپ کوٹ اور ناخنوں کی تیاری کے بنیادی آلات جیسے کیوٹیکل پشر، بفر اور وائپ شامل ہیں۔
موبائل ایپ کے ذریعے رنگوں کا انتخاب نہایت آسان رکھا گیا ہے۔ ’آئی پالش‘ کا دعویٰ ہے کہ یہ ناخن غیر زہریلے ہیں اور روزمرہ استعمال کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم کمپنی نے یہ احتیاط بھی بتائی ہے کہ جو افراد دیگر وائرلیس الیکٹرانک آلات استعمال کرتے ہیں، پیس میکر رکھتے ہیں یا جلد کی حساسیت کا شکار ہیں، وہ استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں۔
یہ جدید اے آئی نیل پالش کِٹ 95 ڈالر میں دستیاب ہے، جبکہ اضافی ناخنوں کے سیٹ کی قیمت 6 ڈالر سے شروع ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت جیسے جیسے فیشن انڈسٹری میں اپنی جگہ مضبوط کر رہی ہے، ویسے ہی ذاتی اسٹائل بھی زیادہ لچکدار اور بدلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب نیل پالش کی ایک بوتل خرید کر پچھتانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ناخنوں کا رنگ بدلنا اب صرف ایک لمحوں کا کھیل بن گیا ہے۔