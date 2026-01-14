حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: آپ کے بڑھے ہوئے جذبات پوشیدہ حقائق کو پکار رہے ہیں۔ آہستہ ہوجائیں، کھلیں اور زندگی کو محسوس کریں۔ آپ کا کاروبار صرف آپ کو کسی ایسی چیز سے دور رکھ سکتا ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں یا غیر شعوری طور پر دور رہ رہے ہیں۔ پیداوری کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ خود کو کتنا مصروف رکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر تخلیقی دھماکا ہوسکتا ہے جو آپ کو زندگی کے دیگر پہلوؤں، اپنے جذبات سمیت، کو دریافت کرنے کےلیے کافی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسروں کے بوجھ اٹھانا بند کریں، اور اپنے اردگرد موجود ہر چیز کےلیے شکر گزار ہونا شروع کریں۔ آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
منفی: بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے ذہن، جسم اور روح کو یکجا کریں تاکہ ایک بار پھر زندگی کے ساتھ ایک ہوسکیں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: آپ اپنے دل میں کون سا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ کبھی کبھی کسی صورتحال کو تبدیل کرنے کےلیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ٹوٹے ہوئے پہیے پر اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کرنے کے بجائے، اس پہیے کو ٹھیک کرنے یا اسے اچھے کےلیے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ راستے، چاہے وہ کتنے بھی دلکش کیوں نہ ہوں، ہمارے چلنے کےلیے نہیں بنے ہیں، اور ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ کچھ اور ہماری روح کی نشوونما اور سفر کےلیے زیادہ موزوں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھی چیزوں کےلیے نہیں بنے ہیں، ایسا ہوسکتا ہے کہ ان حیرت انگیز اوقات تک پہنچنے کا راستہ مختلف ہو۔
منفی: دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اہم خیال: دبے ہوئے غصے کو نکال دیں تاکہ ذہنی سکون حاصل کرسکیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: آپ کی صحت آج آپ کی توجہ کا مرکز ہونی چاہیے۔ خوشحالی کا نتیجہ بھی امیر محسوس کرنا ہے اور حقیقی دولت کبھی بھی کم ہونے والی صحت نہیں ہے، ہمیشہ بہت زیادہ خوشی اور سکون اور یقیناً، رقم کمائی اور اگائی گئی، بغیر ایک پیسے پر دباؤ ڈالے۔ اپنے جذباتی زخموں کو شفا دیں چاہے وہ آپ کی زندگی یا خود شعور کے بارے میں ہوں۔ زندگی میں آسانی لیں کیونکہ حقیقی فراوانی زندہ بچنے کے موڈ میں پھنسے رہنے کے بالکل برعکس ہے۔ اور اس دوست کو فون کریں یا ان لوگوں کے ساتھ کچھ معیاری وقت گزاریں جو اہم ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں، اپنی بہبود کو اس سب کا مرکزی حصہ بنائیں۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ کےلیے یا اپنے لیے نیا پیار یہاں موجود ہے۔
سرطان:
مثبت: کچھ کےلیے بہادری عمل سے آتی ہے، لیکن آپ کے لیے بہادری دل سے آتی ہے، جس چیز سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس میں ڈوب کر، جن سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کےلیے کھڑے ہوکر، یہ جان کر کہ آپ اپنی بصیرت کے ساتھ بہہ رہے ہیں، ان کہانیوں کو صاف کر رہے ہیں جن کی مسلسل ضرورت ہے، آپ کو اس سے زیادہ حصہ ڈالنے کے لیے جو آپ مثالی طور پر پسند کریں گے یا اس سے زیادہ جو دوسری طرف سے بدلے میں دیا جارہا ہے۔ اپنے آپ پر یقین کریں یہ مان کر کہ چاہے کچھ بھی ہو، کائنات آپ کے ذریعے ہر کام میں مدد کر رہی ہے اور نتائج ہمیشہ پھل دار ہوں گے۔
منفی: ماضی کے غموں میں الجھے رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: ہر چیز سے زیادہ اپنے آپ پر اعتماد کریں۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: یہ تمام چمکنے والے احساسات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ جب آپ کا پسندیدہ پھل آپ کو چھوتا ہے، جب گرم کافی کا آپ کا پہلا گھونٹ آپ کے گلے سے نیچے جاتا ہے، جب آپ کے پاؤں شبنم والی گھاس کو چھوتے ہیں، جب ایک مکھی گھومتی ہے، جب آپ کے حواس آپ کے پسندیدہ عطر سے بھرجاتے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ مصروف ہیں اور اندر سے زندگی کے ساتھ اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ موجود رہنے اور خوش رہنے کےلیے ان معمولی تجربات پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ یہ نہ صرف بڑی چیزوں کا کنارہ لینے میں مدد کرے گا، بلکہ آپ کو مطلع اور شعوری فیصلے کرنے میں بھی مدد کرے گا۔
منفی: بہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: خاموشی میں سنیں۔ آپ کے مقاصد آپ کےلیے واضح ہوتے جارہے ہیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: یہ ایک حیرت انگیز عادت ہے اگر آپ دنیا کو ایک فائدے کے نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ بڑی تصویر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جب آپ توسیع اور یہاں تک کہ روحانی ارتقاء کو اپنے راستے کے طور پر منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تاہم، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ آپ اپنے جذبات کو قبول کریں، ان میں سے ہر ایک کو محسوس کریں اور ان میں سے ہر ایک کو اتنا ہی درست سمجھیں چاہے ٹریگر کچھ بھی ہو اور بغیر کسی فیصلے کے۔ آپ کے جذبات آپ کو نشانیاں بھیج رہے ہیں جب کچھ غلط محسوس ہوتا ہے یا کسی ساتھ میں۔ جب یہ غیر مطابق محسوس ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت ہے، اور جب یہ پورا کرنے والا محسوس ہوتا ہے، تو اسے زیادہ کرنے کا انتخاب کریں۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر تاخیر کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: جب آپ اپنے آپ پر آسان ہونا چنتے ہیں تو آپ دوسروں پر بھی آسان ہونا چاہتے ہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: چہل قدمی کریں اور پھر واپس آئیں۔ آپ کو زیادہ واضح، بصیرت اور یہاں تک کہ چیزوں پر ایک تازہ نظر ملے گی۔ زندگی کی بے معنی باتیں آپ کو لگ سکتی ہیں لیکن آپ کو اپنے فرشتوں کی طرف سے رہنمائی کی جارہی ہے تاکہ آپ اپنا دل کھولیں، پوری طرح جینا، دنیا کے ساتھ بڑے پیمانے پر مصروف رہیں، اپنے ناکامیوں اور مایوسیوں کو پیچھے ہٹنے دیں اور شاید یہاں تک کہ اپنے آپ کو اجازت دیں۔ زندگی کا مرکزی کردار اسٹیج پر لینے کےلیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے ڈائریکٹر ہیں۔
منفی: جذباتی طور پر بہت زیادہ شدت پسند ہوسکتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اہم خیال: نرم ہوجائیں اور دوبارہ محبت میں پڑ جائیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: رکیں اور آہستہ ہوجائیں۔ آرام، خود کی دیکھ بھال اور اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایک ہی دائرے میں چل رہا ہے۔ اسے الگ کریں اور اسے تھوڑی دیر کےلیے سونے دیں۔ صرف اس لیے کہ آپ ان پوشیدہ پیغامات کو سمجھ سکیں جو اس سب کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ خود بنیں، جیسا کہ قدرت نے آپ کو بنایا ہے، قدرتی طور پر کشش اور محبت کرنے والا۔ مسلسل کرنے کی اپنی ضرورت کو اپنی فطری خواہش کے ساتھ توازن دیں جو فی الحال ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس وقت میں رہنے جا رہے ہیں جہاں آپ کی تمام پوری ہوئی دعائیں زندہ ہوجائیں گی، حل اور مدد کے لیے کھلے رہیں۔
منفی: بہت زیادہ تنقیدی رویہ رکھتے ہیں اور خود کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے فرشتوں سے درخواست کرکے آپ اس چکر سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا سبق سمجھنے میں مدد کریں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: آپ ٹھیک ہیں۔ آپ کی بصیرت درست ہے۔ وقت آگیا ہے کہ دھول کی ان تہوں کو بہایا جائے جو زمانوں سے جمع ہوئی ہیں۔ یہ دوبارہ شروع کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ صرف خود کو ویسا ہی دیکھنے، سننے اور سمجھنے دیں جیسا کہ آپ ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی جاننے والی باتوں سے زیادہ آگاہ ہوں۔ جیسے جیسے آپ دوسروں کو ’حقیقی‘ آپ کو جاننے دیتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جاتی ہے کہ آپ واقعی کون ہیں۔ آپ کا مقصد اس سے آگے ہے جسے آپ فی الحال محسوس کرسکتے ہیں۔ زندگی کےلیے آپ کا پیار اسے معنی دیتا ہے۔ لہٰذا سطح پر گہرائی تلاش کرنے کے بجائے، گہرائی میں غوطہ لگائیں اور محبت میں گھر جائیں۔
منفی: انا کی وجہ سے دوسروں کی مدد قبول کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: اپنے اندر یا اپنے ارد گرد کم توانائی جاری کریں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: اپنی زندگی اور اپنے ذہن سے جراثیم کو خارج کریں۔ باہر جائیں، اپنے قبیلے سے ملیں، زندگی کا ذائقہ اپنے معمول کے دنیاوی طریقوں سے تھوڑا مختلف انداز میں چکھیں۔ اپنے آپ کو شفا دینے، بڑھنے، ترقی کرنے اور بڑھنے کی اجازت دیں۔ آپ محفوظ ہیں، لہٰذا اپنے دل کو شفا دینے دیں۔ آپ سے پیار کیا جاتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو وصول کرنے کی اجازت دیں۔ آپ قابل قدر ہیں لہٰذا اپنے آپ کو تبدیل ہونے کی اجازت دیں۔ آپ کافی ہیں لہٰذا اپنے آپ کو شفا دینے کی اجازت دیں۔ اس صورتحال کی بہت سی تہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کائنات کو اپنے ہاتھوں سے لے جانے دیں اور بس۔
منفی: بہت زیادہ بے چین ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: جس طرح آپ زندگی کو عمل میں لاتے ہیں، جس طرح آپ کام کرتے ہیں اور جس طرح آپ خود کو باہر رکھتے ہیں، وہ سب آپ کےلیے منفرد ہیں، دلو۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے لیے آسان آتا ہے لہٰذا یہ ایک عام مہارت، سوچ یا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن واقعی، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح سے قدر کریں۔ ان جگہوں پر بیٹھیں جو آپ کا احترام کریں اور ایمانداری سے خوش آمدید محسوس کریں۔ اس ڈرامے سے دور چلیں جو آپ کو نکال دیتا ہے، یا کم از کم ذہنی فاصلہ برقرار رکھیں۔ آپ ایک کائناتی وجود ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں بنے ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی آپ سے وصول کرنے کا مطلب ہے، وہ بھی آپ کو برابر حصہ دینے کے لیے اتنا ہی تیار ہوگا۔
منفی: ماضی کے غموں میں الجھے رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ ایک وجہ سے سیاہ بھیڑ ہیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: جب آپ اپنے آپ کو اندر سے محسوس کرنے کا طریقہ دینے کی اجازت دیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو پردوں کے پیچھے چھپانا بند کرتے ہیں، جب آپ اپنے سب سے اصلی اور سیدھے راستے سے بولنے کی ہمت کرتے ہیں، آپ نہ صرف دباؤ اور فکر کو دور کرتے ہیں، بلکہ آپ خود کو بھی کھولتے ہیں۔ الہام، خیالات اور الہی حکمت کےلیے چینلز۔ آپ یہاں بڑھتے رہنے کے لیے ہیں، کامل نہیں۔ آپ یہاں اپنے آپ کو اس ہیرے کے طور پر دیکھنے کے لیے ہیں جو آپ پہلے سے ہی ہیں، نہ کہ اس کے طور پر جو ابھی بھی بن رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا کٹا ہوا ورژن اب تک چمکنے والا سب سے شاندار، چمکدار زیور ہے اور آپ کو ہر قدم پر سپورٹ کیا جا رہا ہے۔
منفی: بے صبری اور جلدی بازی کی وجہ سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے آپ پر، اپنے پیاروں پر، اپنے مقاصد پر اور اپنی زندگی میں آسان جائیں۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)