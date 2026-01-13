کراچی میں پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، دو زخمی

مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آکر ایک شہری بھی زخمی ہوا

منور خان January 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

 شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک ڈاکو شدید زخمی حالت میں گرفتار کرلیا جبکہ فائرنگ کی زد میں آکر ایک راہگیر بھی زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق گڈاپ سٹی پولیس نے سپر ہائی وے سجاد ہوٹل کے قریب مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک کر کے ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔

گڈاپ پولیس کے مطابق ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی جسے دیکھ ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی تاہم پولیس نے تعاقب اور جوابی فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی جبکہ ہلاک ڈاکو کی شناخت 24 سالہ عباس کے نام سے کی گئی۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے 2 پستول ، گولیاں ، نقدی ،  شہریوں سے چھینے گئے موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، دو زخمی

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی: مختلف مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار

پولیس نے ہلاک ڈاکو کی لاش اور زخمی ڈاکو کو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جارہا ہے۔

دریں اثنا جمشید کوارٹر پولیس نے جہانگیر روڈ کٹ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک مبینہ ڈاکو شدید زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں راہگیر 45 سالہ شاہ نواز بھی زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال لیجایا گیا۔

پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو کے سر پر گولی لگی تھی جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور اس کی فوری طور پر شناخت بھی نہیں ہو سکی ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

 Jan 14, 2026 12:02 AM |
یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، دو زخمی

Express News

کراچی میں فیکٹری سے نکلنے والی خواتین پر فائرنگ، 5 بچوں کی ماں جاں بحق

Express News

کراچی میں ڈکیتی مزاحمت سمیت فائرنگ کے دیگر واقعات میں 4 افراد زخمی

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی: سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی

Express News

کراچی، سٹی ریلوے کالونی میں پھاٹک کے قریب ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو