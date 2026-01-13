کراچی میں اسپیڈ بریکر کی وجہ سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

واقعہ کینٹ اسٹیشن کے قریب پیش آیا، متوفی کی شناخت 35 سالہ ناصر کے نام سے ہوئی

منور خان January 13, 2026
کینٹ اسٹیشن زم زم ٹاور کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔

چھیپا حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 35 سالہ ناصر کے نام سے کی گئی جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او آرٹلری میدان ندیم حیدر نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ موٹر سائیکل اسپیڈ بریکر سے اچھل کر گرنے کے باعث پیش آیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ متوفی سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہوگیا تاہم پولیس اس حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی۔

واقعے کے بعد متوفی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور پھر میت لواحقین کے حوالے کردی گئی۔
