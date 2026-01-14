مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی دوسری ’شادی کا کارڈ‘ سامنے آگیا

جنید صفدر کا رشتہ ن لیگ کے سینئر رہنما شیخ روحیل اصغر کی پوتی سے طے ہوا ہے

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب کا کارڈ اور دیگر تفصیلات سامنے آگئیں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی شانزہ علی روحیل کے ساتھ طے پائی ہے۔

انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والے کارڈ کے مطابق جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب 18 جنوری 2026 بروز اتوار جاتی امرا میں منعقد کی جائے گی۔

اطلاعات کے مطابق جنید صفدر کی شادی کی تقریبات 16، 17 اور 18 جنوری 2026 کو منعقد کی جائیں گی، مہندی اور ولیمہ کی تقریبات جاتی امرا میں منعقد کی جائیں گی۔

دوسری جانب شریف خاندان کی جانب سے وائرل دعوت نامے یا شادی کی تاریخوں کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Image

واضح رہے کہ شانزے علی روحیل ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں اور اس سے قبل وہ خود بھی شریف خاندان کے ساتھ طے ہونے والے رشتے کی تصدیق کرچکے ہیں۔

شیخ روحیل اصغر نے بتایا تھا کہ شانزپ اور مریم نواز کی چھوٹی بیٹی کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، جنید کی پہلی شادی ختم ہونے کے بعد شریف خاندان نے شانزے کا رشتہ مانگا جس پر ہم نے مشاورت کے بعد رضامندی ظاہر کی۔

واضح رہے کہ اس سے قبل جنید صفدر کی اس سے قبل 2021 میں عائشہ سیف کے ساتھ شادی ہوئی جو زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور پھر دونوں کے درمیان اکتوبر 2023 میں علیحدگی ہوگئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر کی گہرائیوں سے 600 سال پُرانا بحری جہاز دریافت

Express News

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

Express News

مونگ پھلی کھاتے وقت کی جانے والی غلطی، جو اصل فائدہ کم کردیتی ہے

Express News

کوہلی، روہت اور گمبھیر سے متعلق بھارتی بیٹنگ کوچ کا اہم بیان!

Express News

اے آئی نیل پالش، چند لمحوں میں ناخنوں کا انداز بدلنے والی ٹیکنالوجی متعارف

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو بھارتی ویزہ کے حصول میں دشواری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو