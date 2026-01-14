وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب کا کارڈ اور دیگر تفصیلات سامنے آگئیں ہیں۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی شانزہ علی روحیل کے ساتھ طے پائی ہے۔
انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والے کارڈ کے مطابق جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب 18 جنوری 2026 بروز اتوار جاتی امرا میں منعقد کی جائے گی۔
اطلاعات کے مطابق جنید صفدر کی شادی کی تقریبات 16، 17 اور 18 جنوری 2026 کو منعقد کی جائیں گی، مہندی اور ولیمہ کی تقریبات جاتی امرا میں منعقد کی جائیں گی۔
دوسری جانب شریف خاندان کی جانب سے وائرل دعوت نامے یا شادی کی تاریخوں کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ شانزے علی روحیل ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں اور اس سے قبل وہ خود بھی شریف خاندان کے ساتھ طے ہونے والے رشتے کی تصدیق کرچکے ہیں۔
شیخ روحیل اصغر نے بتایا تھا کہ شانزپ اور مریم نواز کی چھوٹی بیٹی کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، جنید کی پہلی شادی ختم ہونے کے بعد شریف خاندان نے شانزے کا رشتہ مانگا جس پر ہم نے مشاورت کے بعد رضامندی ظاہر کی۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جنید صفدر کی اس سے قبل 2021 میں عائشہ سیف کے ساتھ شادی ہوئی جو زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور پھر دونوں کے درمیان اکتوبر 2023 میں علیحدگی ہوگئی تھی۔