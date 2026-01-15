شوگر کم کرنے میں مددگار قدرتی طریقہ، بادام کا سادہ نسخہ کیسے فائدہ دیتا ہے؟

بادام دل کی صحت، بلڈ پریشر اور نظامِ ہاضمہ کے لیے مفید ہونے کے ساتھ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے

ویب ڈیسک January 15, 2026
شوگر کے مرض میں مبتلا افراد عموماً ادویات کے ساتھ ساتھ قدرتی طریقوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں تاکہ بلڈ شوگر کو بہتر انداز میں قابو میں رکھا جاسکے۔

ماہرینِ صحت کے مطابق بعض غذائیں ایسی ہیں جو باقاعدہ استعمال کی صورت میں شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور انہی میں بادام بھی شامل ہے۔

بادام ایک مقبول اور غذائیت سے بھرپور میوہ ہے جو وٹامن ای، میگنیشم، آئرن، پوٹاشیم سمیت تقریباً پندرہ اہم غذائی اجزا فراہم کرتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بادام دل کی صحت، بلڈ پریشر اور نظامِ ہاضمہ کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اسی وجہ سے اسے شوگر کے مریضوں کے لیے مفید غذا تصور کیا جاتا ہے۔

شوگر کے علاج کے لیے اگرچہ مختلف ادویات دستیاب ہیں، تاہم قدرتی طریقوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بادام پر مشتمل ایک سادہ نسخہ بھی آزمایا جاتا ہے۔

اس طریقے کے مطابق بادام کی گریاں پیس کر ان میں ایک لیموں کا تازہ رس ملایا جاتا ہے اور اسے نہار منہ استعمال کیا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس نسخے کو باقاعدگی سے تقریباً 20 دن تک اپنانے سے شوگر لیول میں نمایاں حد تک کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔

ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ طریقہ انسولین کے لیول کو متوازن رکھنے میں تو معاون ثابت ہو سکتا ہے، تاہم یہ شوگر کا مکمل علاج نہیں ہے۔ اس لیے بادام کو مستقل طور پر متوازن غذا کا حصہ بنانا زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے تاکہ شوگر لیول بہتر حد میں رکھا جا سکے۔

آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ معلومات عمومی نوعیت کی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو کسی بھی گھریلو یا قدرتی نسخے پر عمل کرنے سے قبل اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ صحت کے حوالے سے کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔
