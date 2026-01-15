ایران میں کشیدہ حالات کے باعث راولپنڈی سے براستہ ایران جارجیہ جانے والے دو طالبعلم پھنس گئے۔
تفصیلات کے مطابق پھنس جانے والوں میں ایک 22 سالہ طالبعلم شمس طارق ہے جو پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے جبکہ دوسرا 34 سالہ عادل حسین شادی شدہ ہے جو دو بچوں کا باپ ہے۔
دونوں کا تعلق راولپنڈی کے علاقے ٹاہلی موہڑی سے ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بندش کےباعث جارجیہ نہیں جا پار ہے۔
دونوں طالبعلم ایران میں پاکستان ایمبیسی کے باہر 10 دن سے پھنسے ہیں۔ ایران میں پاکستان ایمبیسی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرے تو جارجیہ جاسکتے ہیں۔
دونوں طابلعموں کے لواحقین شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ ایران میں پھنسے طالبعلموں کے ورثاء نے وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔