راولپنڈی سے براستہ ایران جارجیہ جانے والے دو طالبعلم پھنس گئے

ایران میں پھنسے طالبعلموں کے ورثاء نے وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

ایران میں کشیدہ حالات کے باعث راولپنڈی سے براستہ ایران جارجیہ جانے والے دو طالبعلم پھنس گئے۔

تفصیلات کے مطابق پھنس جانے والوں میں ایک 22 سالہ طالبعلم شمس طارق ہے جو پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے جبکہ دوسرا 34 سالہ عادل حسین شادی شدہ ہے جو دو بچوں کا باپ ہے۔

دونوں کا تعلق راولپنڈی کے علاقے ٹاہلی موہڑی سے ہے۔  ایران میں انٹرنیٹ بندش کےباعث جارجیہ نہیں جا پار ہے۔

دونوں طالبعلم ایران میں پاکستان ایمبیسی کے باہر 10 دن سے پھنسے ہیں۔ ایران میں پاکستان ایمبیسی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرے تو جارجیہ جاسکتے ہیں۔

دونوں طابلعموں کے لواحقین شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ ایران میں پھنسے طالبعلموں کے ورثاء نے وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

 Jan 15, 2026 01:37 PM |
’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

 Jan 15, 2026 12:49 PM |
اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

 Jan 15, 2026 01:01 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو