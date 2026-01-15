آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ 2026، نوجوانوں کی فکری تربیت اور قومی شعور کی مضبوط بنیاد

فوج ہم سے ہیں اور ہم فوج سے ہیں، طلبہ

ویب ڈیسک January 15, 2026
پاک فوج کے زیر اہتمام آئی ایس پی آر انٹرن شپ کا ملک کے  25 شہروں میں27 مختلف مقامات پر انعقاد کیا جا رہاہے۔

 آئی ایس پی آر انٹرن شپ قومی ترقی  کیلئے   نوجوانوں کو باصلاحیت اور بااعتماد بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔

12 جنوری سے 20 فروری  تک جاری رہنے والی  ونٹر انٹرن شپ میں 4500 سے زائد طلبہ شرکت کر رہےہیں ۔انٹرن شپ میں شامل طلباء و طالبات کو  قومی سلامتی کے موضوعات پر خصوصی لیکچرز دیےجائیں گے۔

انٹرن شپ کا مقصد ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے  نوجوانوں کو  فکری، تعلیمی اور قومی سطح پر مضبوط بنانا ہے۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ تربیت سے آگاہی کیلئے فوجی تنصیبات کے دورے بھی انٹرن شپ پروگرام کا حصہ ہیں۔  

 طلبہ نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے  انٹر ن شپ پروگرام نوجوان نسل کی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ انٹرن شپ  کے ذریعے سیکھنے، سوچنے اور عملی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ طلبہ کے مطابق  آئی ایس پی آر انٹرن شپ منفی پروپیگنڈاکے برعکس حقائق  سے آگاہی کیلئے ایک مثبت پلیٹ فارم ہے۔

طلبہ نے پاک فوج سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہم سے ہیں اور ہم فوج سے ہیں۔
