کراچی، زیرِ زمین پانی کے ٹینک میں صفائی کے دوران 3 افراد دم گھٹنے سے بے ہوش

صفائی کے دوران حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا، ریسکیو حکام

منور خان January 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے کورنگی ایک نمبر ضیا کالونی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں زیرِ زمین پانی کے ٹینک کی صفائی کے دوران تین افراد کی حالت اچانک غیر ہو گئی۔

اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی واٹر ریسکیو ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور جان جوکھوں میں ڈال کر نیم بے ہوش افراد کو ٹینک سے باہر نکالا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق زیرِ زمین ٹینک میں آکسیجن کی شدید کمی اور زہریلی گیسوں کے باعث افراد دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔

چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ صفائی کے دوران حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا، جو کسی بڑے سانحے میں بھی بدل سکتا تھا۔

متاثرہ تینوں افراد کو فوری طور پر قریب ترین اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ایک کی شناخت 15 سالہ سلیم کے نام سے ہو سکی ہے، جبکہ باقی دو افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا

Express News

سندھ میں میٹرک یونیفارم ایگزامینیشن سلیبس اور ماڈل پیپر کے اجرا میں تاخیر

Express News

کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے بچہ وارڈ میں آتشزدگی کا واقعہ

Express News

کراچی میں اسپیڈ بریکر کی وجہ سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی میں پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، دو زخمی

Express News

کراچی میں فیکٹری سے نکلنے والی خواتین پر فائرنگ، 5 بچوں کی ماں جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو