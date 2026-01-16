قومی اسمبلی اجلاس؛ اسپیکر نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا اعلان کردیا

اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹی فکیشن دینے کے لیے چیف وہپ کو چیمبر میں طلب کیا

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر سردار ایاز صادق نے محمو دخان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں شروع ہوا۔ آغاز ہی میں اسپیکر نے کہا کہ آج وقفہ سوالات نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اسپیکر نے چیف وہپ کو اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفکیشن کے لیے اپنے چیمبر میں بلا لیا اور کہا کہ عامر ڈوگر آپ میرے چیمبر آئیں، آپ کو نوٹیفکیشن دینا ہے۔  بعد ازاں انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ۔

اجلاس کے دوران پاکستان نرسنگ کونسل آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ ترمیمی بل 2026، درآمدات و برآمدات ایکٹ ترمیمی بل، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل، لائف انشورنس نیشنل لائیزیشن ترمیمی بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے۔

وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے برآمدی ترقی فنڈ ترمیمی بل 2026، ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2026، پاکستان ٹیلی مواصلات تنظیم نو ترمیمی بل، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل، متبادل تنازع جاتی تصفیہ ترمیمی بل اور علاقہ دارالحکومت اسلام آباد ملکیت و انتظام بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کیے۔

تمام بلز وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے ایوان میں پیش کیے گئے۔

بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پارٹی کا وفد اسپیکر آفس پہنچا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسپیکر نے آج بلایا تھا، ہم نوٹی فکیشن لینے جا رہے ہیں۔  انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق تھا ، اپوزیشن لیڈر کی نشست 7 اگست سے خالی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

 Jan 16, 2026 12:05 PM |
ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

 Jan 16, 2026 11:03 AM |
’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ تیار ہے، وزیر دفاعی پیداوار

Express News

کراچی میں پارک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا تین سالہ بچہ 4 روز بعد بازیاب

Express News

11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

Express News

وزیراعظم نے چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کیلیے بھیجی گئی سمری مسترد کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو