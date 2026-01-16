ٹریفک وارڈنز پر جرمانہ کرنے پر سی ٹی او کو نوٹس جاری

روزانہ 12 سے 15 موٹر سائیکل چالان آرڈرز پر ٹریفک وارڈنز اور سی ٹی او میں تنازع کھڑا ہوگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں ٹریفک وارڈن احسن علی شاہ نے سی ٹی او کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اب موٹر سائیکلوں سواروں نے ہیلمٹ پہن لیے ہیں بلاجواز چالان درست نہیں۔
سٹی ٹریفک پولیس آفیسرنے روزانہ 12چالان نا کرنے پر61 ٹریفک وارڈنز کو جرمانہ کر دیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ بارہ چالان نا کرنے والے ہر ٹریفک وارڈنز کو ڈیلی 2 ہزار روپے جرمانہ ہوگا۔
سی ٹی او نے 61 ورڈنز کو 1 لاکھ 22 ہزار روپے جرمانہ کی باقاعدہ فہرست بھی جاری کر دی۔
نوٹس میں مزید کہا گیا کہ سات روز میں یہ پابندی جرمانے ختم نا کئے گئے تو سی ٹی او کخلاف قانونی کارروائی ہوگی۔