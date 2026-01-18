خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان

صوبے کے میدانی علاقوں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، صوابی، کرک اور بنوں میں صبح سویرے و رات کے وقت دھند کا امکان ہے

ویب ڈیسک January 18, 2026
پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود اور بہت سرد رہنے جبکہ بالائی و پہاڑی اضلاع میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق چترال بالائی و زیریں، دیر بالائی و زیریں، باجوڑ، مہمند، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور چند ایک مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔

بٹگرام، کوہستان، تورغر، بونیر، شانگلہ، سوات اور ملحقہ علاقوں میں بھی چند ایک مقامات پر بارش جبکہ اونچے پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔

Express News

چترال کے بالائی علاقوں میں برفباری، پھسلن کے باعث گاڑی دریا میں گر گئی

Express News

موسم کا نیا سسٹم داخل؛ شدید سردی، بارش اور برفباری کی پیش گوئی

Express News

ملک میں آئندہ ہفتے بارش اور برفباری کا امکان، شدید سردی کی لہر کا الرٹ بھی جاری

ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان خاص طور پر موٹر وے، نیشنل ہائی وے اور جی ٹی روڈ پر بھی صبح سویرے و رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بعض بالائی اور میدانی علاقوں میں صبح سویرے اور رات کے اوقات میں کہرا پڑنے کا بھی امکان ہے۔

 
