کراچی میں ایک ہی دن میں آتشزدگی کے 3 واقعات

آتشزدگی کے واقعات  شادمان ٹاؤن ، صدر ریگل اور سبزی منڈی میں پیش آئے

منور خان January 20, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے تین واقعات پیش آئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شادمان ٹاؤن ، صدر ریگل اور سبزی منڈی میں آتشزدگی کے واقعات پر فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

نارتھ ناظم آباد، سخی حسن کے قریب قائم کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شادمان ٹاؤن کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں لگی تھی، پریڈی کے علاقے صدر ریگل سولر مارکیٹ والی گلی میں قائم 7 منزلہ رہائشی عمارت کے فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔

مزید پڑھیں

Express News

گل پلازہ آتشزدگی؛ کھلونوں کے امپورٹر کا 7کروڑ نقدی آگ کی نذر ہو جانے کا دعویٰ

Express News

کراچی میں ہونے والے آتشزدگی کے ہلاکت خیز واقعات پر ایک نظر!

Express News

گل پلازہ آتشزدگی میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، کراچی پولیس چیف

ایس ایچ او پریڈی کے مطابق آگ چھٹی منزل کے فلیٹ میں بنے کچن کے پردے میں لگی تھی جسے اہلخانہ اور مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قابو پا کر بجھا دیا جبکہ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی اطلاع ملتے ہی گل پلازہ پر موجود فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کو روانہ کیا گیا تھا جس نے آگ پر قابو پالیا۔

سائٹ سپر ہائی وے صنعتی ایریا کےعلاقے نئی سبزی منڈی میں آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ ، پولیس اور ریسکیو رضا کار موقع پر پہنچ گئے۔

پولیس کے مطابق آگ سبزی منڈی میں واقع شیڈ میں لگی تھی جسے فائر فائٹرز نے ایک فائر ٹینڈر کی مدد سے بجھا دیا ، آتشزدگی کے تینوں واقعات میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم فوری فوری پر آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کی مالیت کا تعین نہیں ہو سکا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

 Jan 20, 2026 11:48 PM |
آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Jan 20, 2026 09:14 PM |
فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |

متعلقہ

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

کراچی، بسم اللہ سبزی منڈی کے دکانداروں کا چھاپوں کے خلاف احتجاج، سپر ہائی وے بند

Express News

کراچی، زیرِ زمین پانی کے ٹینک میں صفائی کے دوران 3 افراد دم گھٹنے سے بے ہوش

Express News

کراچی، گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا

Express News

سندھ میں میٹرک یونیفارم ایگزامینیشن سلیبس اور ماڈل پیپر کے اجرا میں تاخیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو