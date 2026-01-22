سردیوں میں خشک جلد کو نرم و ملائم بنانے کے بہترین دیسی آزمودہ طریقے

مناسب دیکھ بھال نہ صرف جلد کو نرم رکھتی ہے بلکہ مجموعی لائف اسٹائل کو بھی بہتر بناتی ہے

وقار احمد شیخ January 22, 2026
سردیوں کا موسم جہاں گرم کپڑوں اور خوشگوار دھوپ کا پیغام لاتا ہے، وہیں جلد کے مسائل خصوصاً خشکی میں بھی اضافہ کردیتا ہے۔

پاکستان میں سرد ہوا، کم نمی اور گرم پانی کے زیادہ استعمال کے باعث اکثر افراد کی جلد کھردری، بے رونق اور بعض اوقات خارش زدہ ہوجاتی ہے۔ آیئے جانتے ہیں کہ سردیوں میں جلد خشک کیوں ہوتی ہے اور کن دیسی طریقوں سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے؟

سرد موسم اور جلد پر اس کے اثرات

سردیوں میں ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث جلد اپنی قدرتی نمی برقرار نہیں رکھ پاتی۔ ٹھنڈی ہوائیں جلد کی بیرونی سطح سے نمی کھینچ لیتی ہیں، جبکہ گھروں میں ہیٹر یا گرم ماحول بھی خشکی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جلد سخت، کھنچی ہوئی اور بے جان محسوس ہونے لگتی ہے۔

گرم پانی کا زیادہ استعمال

سردیوں میں نہانے کے لیے گرم پانی کا استعمال عام ہوجاتا ہے، لیکن یہ عادت جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گرم پانی جلد سے قدرتی تیل ختم کر دیتا ہے، جو جلد کو نرم اور محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بار بار گرم پانی سے ہاتھ دھونا بھی جلد کی خشکی کو بڑھا دیتا ہے۔

غذائی کمی اور پانی کی قلت

سرد موسم میں پیاس کم لگنے کی وجہ سے لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کا براہِ راست اثر جلد پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے، ای اور صحت مند چکنائی کی کمی بھی جلد کی خشکی کا باعث بن سکتی ہے۔ غیر متوازن غذا جلد کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔

ناریل کا تیل اور زیتون کا تیل

دیسی طریقۂ علاج میں ناریل اور زیتون کے تیل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نہانے کے بعد ہلکا سا ناریل یا زیتون کا تیل جلد پر لگانے سے نمی برقرار رہتی ہے اور خشکی کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ان تیلوں سے ہلکی مالش جلد کو نرم اور ملائم بنانے میں مدد دیتی ہے۔

دودھ اور شہد کا قدرتی ماسک

دودھ اور شہد کا استعمال جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے ایک مؤثر دیسی نسخہ ہے۔ ایک چمچ دودھ میں آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ ماسک جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور چمک بحال کرتا ہے۔

بیسن اور دہی کا استعمال

بیسن اور دہی کا آمیزہ جلد کے مردہ خلیات صاف کرنے اور خشکی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک یا دو بار یہ لیپ چہرے یا ہاتھوں پر لگانے سے جلد نرم رہتی ہے اور قدرتی نکھار آتا ہے۔

روزمرہ احتیاطی تدابیر

سردیوں میں جلد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نہانے کا دورانیہ کم رکھا جائے، بہت زیادہ گرم پانی سے پرہیز کیا جائے اور جلد پر مناسب موئسچرائزر استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا مناسب استعمال اور متوازن غذا جلد کو اندر سے صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

سردیوں میں جلد کی خشکی ایک عام مسئلہ ہے، مگر چند آسان دیسی طریقوں اور روزمرہ احتیاط سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ صرف جلد کو نرم رکھتی ہے بلکہ مجموعی لائف اسٹائل کو بھی بہتر بناتی ہے۔
