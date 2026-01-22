سرد موسم میں نزلہ، زکام اور ناک بند ہونے کی شکایت عام ہوجاتی ہے۔ ایسے میں گھریلو ٹوٹکوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ بھاپ لینا ہے، جسے بزرگ برسوں سے آزماتے آ رہے ہیں۔
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھاپ درست انداز میں نہ لی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھاپ لینے کے چند اصول اور احتیاطی تدابیر جاننا نہایت ضروری ہے۔
بھاپ لینے سے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟
بھاپ سانس کی نالیوں کو کھولنے میں مدد دیتی ہے، ناک کی بندش کم کرتی ہے اور گاڑھے بلغم کو نرم کر دیتی ہے۔ گرم بھاپ سے گلے کی خشکی اور جلن میں بھی وقتی آرام مل سکتا ہے۔ بعض افراد کو سر درد یا چہرے کے بھاری پن میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بھاپ سے سائی نَس کی نالیاں کچھ دیر کے لیے کھل جاتی ہیں۔
بھاپ لینے کا درست طریقہ کیا ہے؟
ماہرین کے مطابق بھاپ لینے کے لیے سب سے پہلے ایک چوڑے برتن میں اُبلتا ہوا پانی رکھیں اور اسے محفوظ جگہ پر رکھیں تاکہ گرنے کا خدشہ نہ ہو۔ اس کے بعد برتن سے مناسب فاصلے پر بیٹھ جائیں اور سر پر تولیہ یا چادر اس طرح ڈالیں کہ بھاپ باہر نہ نکلے۔ آنکھیں بند رکھ کر ناک اور منہ دونوں سے آہستہ آہستہ سانس لیں۔ ایک وقت میں پانچ سے دس منٹ تک بھاپ لینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ دیر تک بھاپ لینا جلد اور سانس کی نالیوں میں خشکی پیدا کرسکتا ہے۔
کیا پانی میں کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے؟
عام صاف پانی کی بھاپ بھی مؤثر ہوتی ہے، تاہم کچھ لوگ اس میں پودینہ، یوکلپٹس آئل یا لونگ شامل کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تیل شامل کرنا ہو تو صرف دو سے تین قطرے کافی ہوتے ہیں، زیادہ مقدار سانس کی نالی میں جلن پیدا کرسکتی ہے۔ بچوں کے لیے عموماً سادہ پانی ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔
بھاپ لینے کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
بھاپ لینے کے فوراً بعد ٹھنڈی ہوا میں جانے سے پرہیز کریں۔ چہرہ اور سر اچھی طرح خشک کریں اور کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تک گرم ماحول میں رہیں۔ نیم گرم پانی پینا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تاکہ جسم کو اندر سے سکون ملے۔
کن لوگوں کو بھاپ لیتے وقت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟
دمہ، سانس کی دائمی بیماری، ہائی بلڈ پریشر یا دل کے مریض بھاپ لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بچوں کو کبھی بھی ابلتے پانی کے بہت قریب نہ بٹھائیں کیونکہ جلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بزرگ افراد بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھاپ لیں تو بہتر ہے۔
کتنی بار بھاپ لینا مناسب ہے؟
ماہرین کے مطابق دن میں ایک یا دو بار بھاپ لینا کافی ہوتا ہے۔ بار بار بھاپ لینے سے جلد اور ناک کے اندرونی حصے میں خشکی پیدا ہو سکتی ہے، جو الٹا تکلیف بڑھا سکتی ہے۔
کیا بھاپ نزلہ زکام کا مکمل علاج ہے؟
طبی ماہرین واضح کرتے ہیں کہ بھاپ نزلہ زکام کا مکمل علاج نہیں بلکہ علامات میں وقتی آرام دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر بخار، شدید کھانسی، سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری ہو تو گھریلو ٹوٹکوں پر اکتفا کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
احتیاط ہی اصل علاج
سردیوں میں نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے پہننا، ہاتھ صاف رکھنا، متوازن غذا لینا اور پانی کا مناسب استعمال بھی بے حد اہم ہے۔ بھاپ اگر درست طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ لی جائے تو یہ سرد موسم میں ایک مؤثر اور محفوظ گھریلو تدبیر ثابت ہو سکتی ہے۔