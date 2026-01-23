سرد موسم آتے ہی بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جسم بھاری ہونے لگا ہے، کپڑے کچھ تنگ لگ رہے ہیں اور وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
ماہرین کے مطابق سردیوں میں وزن بڑھنا ایک عام مسئلہ ہے، جس کے پیچھے موسمی تبدیلی، خوراک کی نوعیت اور روزمرہ معمولات میں فرق جیسے کئی عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ چند سادہ عادات اپنا کر اس رجحان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
سرد موسم میں بھوک کیوں بڑھ جاتی ہے؟
ماہرین بتاتے ہیں کہ ٹھنڈے موسم میں جسم زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے تاکہ خود کو گرم رکھ سکے، جس کے نتیجے میں بھوک بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دن چھوٹے ہونے اور دھوپ کم ملنے کی وجہ سے بعض افراد میں سستی اور تھکن بھی بڑھ جاتی ہے، جو زیادہ کھانے کی خواہش کو جنم دیتی ہے۔
بھاری اور مرغن غذا کی طرف رغبت
سردیوں میں عام طور پر گرم، تلی ہوئی اور چکنائی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جیسے حلوہ، پراٹھے، نہاری اور دیگر روایتی پکوان۔ یہ غذائیں وقتی طور پر توانائی تو دیتی ہیں، مگر اگر اعتدال نہ رکھا جائے تو یہی کیلوریز وزن میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔
جسمانی سرگرمی میں کمی
ٹھنڈ کے باعث لوگ باہر نکلنے اور ورزش کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ واک، جاگنگ یا کھیل کود کم ہو جائیں تو جسم میں جمع ہونے والی اضافی کیلوریز جل نہیں پاتیں، جس کا نتیجہ وزن بڑھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔
پانی کم پینے کی عادت
سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جسم میں پانی کی کمی میٹابولزم کو سست کر سکتی ہے اور بعض اوقات بھوک اور پیاس میں فرق محسوس نہ ہونے کے باعث انسان زیادہ کھا لیتا ہے۔
نیند اور روٹین میں بگاڑ
سرد راتوں میں دیر تک سونا یا صبح دیر سے اٹھنا بھی وزن پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ناکافی نیند ہارمونز کے توازن کو متاثر کرتی ہے، جس سے بھوک بڑھانے والے سگنلز زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔
وزن کنٹرول رکھنے کے مؤثر طریقے
متوازن اور گرم غذاؤں کا انتخاب کریں: سردیوں میں سوپ، دلیہ، سبزیاں، دالیں اور ابلی ہوئی غذائیں بہتر انتخاب ہوسکتی ہیں۔ خشک میوہ جات استعمال کریں مگر مقدار محدود رکھیں۔ زیادہ تلی ہوئی اور میٹھی اشیا کو روزمرہ خوراک کا حصہ نہ بنائیں۔
روزانہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں
اگر باہر جانا مشکل ہو تو گھر میں اسٹریچنگ، یوگا یا سیڑھیاں چڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کم از کم تیس منٹ روزانہ جسمانی سرگرمی کی تجویز دیتے ہیں تاکہ کیلوریز جلتی رہیں۔
پانی اور گرم مشروبات کا مناسب استعمال
نیم گرم پانی، سبز چائے یا قہوہ پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ البتہ زیادہ شکر والی چائے اور کافی کے استعمال سے پرہیز بہتر ہے۔
کھانے کے اوقات طے رکھیں
بے ترتیب کھانے سے وزن تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کا وقت مقرر ہو اور دیر رات بھاری کھانا نہ کھایا جائے۔
نیند پوری کریں اور اسٹریس کم کریں
روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند وزن کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ہلکی واک، گہری سانسوں کی مشق یا پسندیدہ سرگرمی اپنائیں۔
وزن پر نظر رکھیں
ہفتے میں ایک بار وزن چیک کرنا آپ کو خبردار رکھ سکتا ہے کہ کہیں حد سے زیادہ اضافہ تو نہیں ہو رہا۔ اس سے آپ بروقت اپنی خوراک اور روٹین میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
اعتدال ہی اصل راز
ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں وزن بڑھنا ناگزیر نہیں۔ متوازن غذا، مناسب ورزش، پانی کا استعمال اور باقاعدہ نیند ایسی عادات ہیں جو نہ صرف وزن قابو میں رکھتی ہیں بلکہ مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ سرد موسم کا لطف اٹھائیں، مگر صحت پر سمجھوتہ کیے بغیر۔