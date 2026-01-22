کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 9 رکنی ڈکیت گینگ کے 6 ملزمان ہلاک

مارے جانے والے ڈکیت ہاؤس رابری، ڈکیتی کی وارداتوں اور شہریوں سے رقم چھیننے کے واقعات میں ملوث اور مطلوب تھے

منور خان January 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے پاک کالونی پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران 9 رکنی افغان گینگ سے تعلق رکھنے والے 6 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، مقابلے میں پولیس کے چوکی انچارج سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے۔

ترجمان ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس کے مطابق مقابلہ پاک کالونی کے علاقے حسرت موہانی کالونی کے قریب ہوا جبکہ مارے جانے والے 6 افغان ڈاکوؤں کی شناخت نقیب اللہ، عبدالباری، اللہ داد اور محبیب اللہ، 30 سالہ حبیب اللہ، 30 سالہ وزیر کے ناموں سے ہوئی۔

ترجمان کے مطابق مارے جانے والے افغان ڈاکو 3 مقتولین بھائیوں کے قتل میں ملوث تھے جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے چوکی انچارج جان شیر اور ایک پولیس اہلکار بازو پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔

پولیس کے مطابق کیماڑی ہارون آباد میں 20 جنوری 2025 کو انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا جس میں ملزمان نے گھر میں گھس کر سگے بھائیوں اسد اللہ ، سمیع اللہ اور اکرم اللہ کو قتل جبکہ 2 افراد امیر عبداللہ اور شفیع اللہ کو زخمی کیا تھا۔

ڈاکوؤں کا گروہ گھروں میں گھس کر ڈکیتیاں، اسٹریٹ کرائم اور شہریوں سے رقم چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا جبکہ مارے جانے والے ڈاکوؤں پر ڈکیتی ، اقدام قتل ، پولیس پر فائرنگ اور اسلحے کے مقدمات درج ہیں۔

مذکورہ افغان ڈکیت گروہ کے دیگر 2 ملزمان ولی اور حیات پاک کالونی پولیس کے ہاتھوں پہلے ہی گرفتار ہوچکے ہیں، ہلاک ڈاکوؤں کا گروہ ماڑی پور میں ہاؤس رابری کی واردات میں بھی پولیس کو مطلوب تھا جہاں سے ڈاکوؤں نے ایک کروڑ سے زائد رقم ، موبائل فون اور طلائی زیوارات لوٹے تھے۔

واقعے کا مقدمہ ماڑی پور تھانے میں درج ہوا تھا۔

پولیس نے جائے وقوعہ پر قانونی کارروائی کے بعد ہلاک ہونے والے 6 ڈاکوؤں کی لاشوں کو ایدھی ایمبولینسوں کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دیا اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔

وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی نے بروقت کارروائی پر پاک کالونی پولیس کو شاباش دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 9 رکنی ڈکیت گینگ کے 6 ملزمان ہلاک

Express News

کراچی یونیورسٹی کی اراضی پر شروع کیا گیا پیٹرول پمپ سیل

Express News

کراچی میں ایک ہی دن میں آتشزدگی کے 3 واقعات

Express News

علامہ شہنشاہ نقوی نے سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق تمام افراد کو شہید قرار دے دیا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو