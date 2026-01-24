کراچی میں شادی کی خوشی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق

ہوائی فائرنگ سے 45 سالہ شخص شدید زخمی بھی ہوا جسے اسپتال منتقل کردیا گیا، پولیس

منور خان January 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

قائد آباد کے علاقے اولڈ مظفر آباد کالونی میں ہفتے کی شب شادی کی خوشی میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق قائد آباد پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا، مقتول کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی جہاں اس کی شناخت 45 سالہ عمر گل کے نام سے کی گئی جبکہ 45 نصیب اللہ کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

راولپنڈی میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار

ایس ایچ او قائد آباد محمد علی شاہ نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ میں ملوث ملزم شاہ زیب کو گرفتار کر کے 30 بور پستول برآمد کرلیا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزم کے دوست کی شادی تھی جس کی خوشی میں وہ فائرنگ کر رہا تھا تاہم اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں شدید سردی کی وجہ سے ایک شہری جاں بحق

Express News

کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 9 رکنی ڈکیت گینگ کے 6 ملزمان ہلاک

Express News

کراچی یونیورسٹی کی اراضی پر شروع کیا گیا پیٹرول پمپ سیل

Express News

کراچی میں ایک ہی دن میں آتشزدگی کے 3 واقعات

Express News

علامہ شہنشاہ نقوی نے سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق تمام افراد کو شہید قرار دے دیا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو