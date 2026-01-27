موسم سرما میں پانی کم پینے سے صحت کو لاحق خطرات؟

بہتر صحت کے لیے سردیوں میں بھی پانی کی مناسب مقدار لینا بے حد ضروری ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
سردیوں میں پسینہ کم آنے اور پیاس کم محسوس ہونے کے باعث اکثر لوگ پانی پینا نظرانداز کر دیتے ہیں، مگر ماہرینِ صحت خبردار کرتے ہیں کہ سرد موسم میں بھی جسم کو مناسب مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے۔

آیئے جانتے ہیں کہ موسمِ سرما میں پانی کم پینے سے کون سے مسائل جنم لے سکتے ہیں اور اس عادت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

پیاس کم لگنے کا مطلب پانی کی ضرورت ختم ہونا نہیں

ٹھنڈے موسم میں جسم پسینہ کم خارج کرتا ہے، جس سے انسان کو لگتا ہے کہ پانی کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے، حالانکہ سانس کے ذریعے نمی کا اخراج بدستور ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹر یا گرم کپڑوں کے باعث جسم سے پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، جس کی کمی اکثر محسوس نہیں ہو پاتی۔

ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ

پانی کم پینے سے جسم میں پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے جسے ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں تھکن، سر درد، منہ خشک ہونا، پیشاب کا گہرا رنگ اور چکر آنا شامل ہو سکتے ہیں۔ سردیوں میں یہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کیونکہ پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

جلد کی خشکی اور پھٹنے کا مسئلہ

موسمِ سرما میں پہلے ہی ہوا خشک ہوتی ہے، ایسے میں پانی کی کمی جلد کو مزید بے جان اور کھردرا بنا دیتی ہے۔ ہونٹ پھٹنا، ہاتھوں کی جلد خشک ہونا اور خارش جیسی شکایات بڑھ سکتی ہیں، جن کا تعلق اندرونی طور پر پانی کی کمی سے بھی ہوتا ہے۔

نظامِ ہاضمہ متاثر ہوسکتا ہے

اگر جسم کو مناسب مقدار میں پانی نہ ملے تو قبض اور معدے کی بے آرامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پانی آنتوں کی حرکت کو بہتر رکھتا ہے، اس لیے اس کی کمی سے نظامِ ہاضمہ سست پڑ سکتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب خوراک نسبتاً بھاری ہو جاتی ہے۔

گردوں پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ

پانی کی کمی گردوں کو زیادہ محنت پر مجبور کرتی ہے، جس سے پیشاب کے ذریعے فاضل مادے نکالنے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ مسلسل کم پانی پینے سے گردوں میں پتھری بننے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔

مدافعتی نظام پر اثر

ماہرین کے مطابق جسم میں مناسب پانی کی موجودگی مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پانی کم پینے سے جسمانی نظام کمزور پڑ سکتا ہے اور نزلہ زکام یا انفیکشنز کا سامنا کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

روزانہ کتنے گلاس پانی پینا چاہیے؟

عام طور پر ماہرین دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں، تاہم جسمانی ساخت، سرگرمی اور موسم کے مطابق یہ مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں بھی پانی پینے کا معمول برقرار رکھنا ضروری ہے، چاہے پیاس کم ہی کیوں نہ لگے۔

سردیوں میں پانی پینے کی عادت کیسے بہتر بنائیں؟

کوشش کریں کہ دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں، اپنے پاس پانی کی بوتل رکھیں، نیم گرم پانی استعمال کریں اور سوپ، سبزیاں اور پھل جیسی پانی سے بھرپور غذاؤں کو خوراک میں شامل کریں۔

موسمِ سرما میں پانی کم پینا جلد کی خشکی، ڈی ہائیڈریشن، قبض، گردوں کے مسائل اور کمزور مدافعت جیسے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ بہتر صحت کے لیے سردیوں میں بھی پانی کی مناسب مقدار لینا بے حد ضروری ہے۔
