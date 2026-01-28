سردیوں کا موسم جہاں خوشگوار ٹھنڈک لے کر آتا ہے وہیں بہت سے لوگوں کے لیے جلد کے مسائل بھی بڑھا دیتا ہے۔ خاص طور پر چہرے کی رنگت کا ماند پڑ جانا، بے رونقی اور خشکی عام شکایات بن جاتی ہیں۔
آیئے جانتے ہیں کہ سردی میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن آسان طریقوں سے جلد کی تازگی بحال کی جا سکتی ہے۔
ٹھنڈی ہوا اور نمی کی کمی
سرد موسم میں فضا میں نمی کم ہو جاتی ہے، جبکہ تیز اور خشک ہوائیں جلد کی قدرتی نمی چھین لیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جلد کھنچی کھنچی سی محسوس ہوتی ہے اور چہرہ بے جان نظر آنے لگتا ہے۔
خون کی گردش سست ہونا
ٹھنڈ میں جسم اہم اعضا کو گرم رکھنے کے لیے جلد کے قریب خون کی روانی کم کر دیتا ہے۔ جب چہرے تک مناسب مقدار میں خون نہیں پہنچتا تو رنگت قدرتی طور پر پھیکی دکھائی دینے لگتی ہے۔
دھوپ میں کمی اور وٹامن ڈی
سردیوں میں دھوپ کم ملتی ہے جس سے وٹامن ڈی کی سطح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کمی سے جلد کی صحت کمزور پڑتی ہے اور چہرہ تازہ دم نظر نہیں آتا۔
گرم پانی سے بار بار منہ دھونا
سردیوں میں بہت زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونا جلد کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے خشکی بڑھتی ہے اور جلد کی چمک ختم ہونے لگتی ہے۔
پانی کم پینا
ٹھنڈ کے موسم میں پیاس کم لگتی ہے، مگر جسم کو پانی کی ضرورت بدستور رہتی ہے۔ پانی کی کمی جلد کو اندر سے خشک کر دیتی ہے، جس سے رنگت مزید ماند پڑ سکتی ہے۔
غذائی کمی کا اثر
اگر غذا میں پھل، سبزیاں اور صحت مند چکنائیاں کم ہوں تو جلد کو ضروری غذائیت نہیں مل پاتی۔ اس کا اثر بھی چہرے کی رونق پر پڑتا ہے۔
سردیوں میں چہرے کی رنگت کیسے بحال رکھیں؟
ہلکے نیم گرم پانی سے منہ دھوئیں، اچھا موئسچرائزر باقاعدگی سے لگائیں اور دھوپ میں روزانہ چند منٹ گزاریں۔ دن میں کم از کم دو سے تین لیٹر پانی پینا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
دیسی ٹوٹکے جو جلد کو نکھاریں
بادام کا تیل یا زیتون کا تیل رات کو ہلکے ہاتھ سے لگائیں، شہد اور دہی کا ماسک ہفتے میں ایک بار استعمال کریں اور گلاب کے پانی سے چہرہ صاف کریں تاکہ تازگی برقرار رہے۔
سردیوں میں چہرے کی رنگت ماند پڑنے کی بڑی وجوہات میں خشکی، خون کی گردش میں کمی، دھوپ کی قلت اور پانی کم پینا شامل ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اور مناسب دیکھ بھال سے جلد کی قدرتی چمک کو موسمِ سرما میں بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔