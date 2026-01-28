سردی میں چہرے کی رنگت ماند کیوں پڑ جاتی ہے؟ وجوہات اور قدرتی دیکھ بھال

سردیوں میں چہرے کی رنگت کا ماند پڑ جانا، بے رونقی اور خشک جلد عام شکایات بن جاتی ہیں۔

شایان تمثیل January 28, 2026
facebook whatsup

سردیوں کا موسم جہاں خوشگوار ٹھنڈک لے کر آتا ہے وہیں بہت سے لوگوں کے لیے جلد کے مسائل بھی بڑھا دیتا ہے۔ خاص طور پر چہرے کی رنگت کا ماند پڑ جانا، بے رونقی اور خشکی عام شکایات بن جاتی ہیں۔

آیئے جانتے ہیں کہ سردی میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن آسان طریقوں سے جلد کی تازگی بحال کی جا سکتی ہے۔

ٹھنڈی ہوا اور نمی کی کمی

سرد موسم میں فضا میں نمی کم ہو جاتی ہے، جبکہ تیز اور خشک ہوائیں جلد کی قدرتی نمی چھین لیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جلد کھنچی کھنچی سی محسوس ہوتی ہے اور چہرہ بے جان نظر آنے لگتا ہے۔

خون کی گردش سست ہونا

ٹھنڈ میں جسم اہم اعضا کو گرم رکھنے کے لیے جلد کے قریب خون کی روانی کم کر دیتا ہے۔ جب چہرے تک مناسب مقدار میں خون نہیں پہنچتا تو رنگت قدرتی طور پر پھیکی دکھائی دینے لگتی ہے۔

دھوپ میں کمی اور وٹامن ڈی

سردیوں میں دھوپ کم ملتی ہے جس سے وٹامن ڈی کی سطح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کمی سے جلد کی صحت کمزور پڑتی ہے اور چہرہ تازہ دم نظر نہیں آتا۔

گرم پانی سے بار بار منہ دھونا

سردیوں میں بہت زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونا جلد کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے خشکی بڑھتی ہے اور جلد کی چمک ختم ہونے لگتی ہے۔

پانی کم پینا

ٹھنڈ کے موسم میں پیاس کم لگتی ہے، مگر جسم کو پانی کی ضرورت بدستور رہتی ہے۔ پانی کی کمی جلد کو اندر سے خشک کر دیتی ہے، جس سے رنگت مزید ماند پڑ سکتی ہے۔

غذائی کمی کا اثر

اگر غذا میں پھل، سبزیاں اور صحت مند چکنائیاں کم ہوں تو جلد کو ضروری غذائیت نہیں مل پاتی۔ اس کا اثر بھی چہرے کی رونق پر پڑتا ہے۔

سردیوں میں چہرے کی رنگت کیسے بحال رکھیں؟

ہلکے نیم گرم پانی سے منہ دھوئیں، اچھا موئسچرائزر باقاعدگی سے لگائیں اور دھوپ میں روزانہ چند منٹ گزاریں۔ دن میں کم از کم دو سے تین لیٹر پانی پینا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔

دیسی ٹوٹکے جو جلد کو نکھاریں

بادام کا تیل یا زیتون کا تیل رات کو ہلکے ہاتھ سے لگائیں، شہد اور دہی کا ماسک ہفتے میں ایک بار استعمال کریں اور گلاب کے پانی سے چہرہ صاف کریں تاکہ تازگی برقرار رہے۔

سردیوں میں چہرے کی رنگت ماند پڑنے کی بڑی وجوہات میں خشکی، خون کی گردش میں کمی، دھوپ کی قلت اور پانی کم پینا شامل ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اور مناسب دیکھ بھال سے جلد کی قدرتی چمک کو موسمِ سرما میں بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |
اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

اجیت پوار کی حادثاتی موت پر بالی ووڈ کا اظہار افسوس

Jan 28, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

’ڈومز ڈے کلاک‘ کا نیا وقت جاری؛ دنیا تباہی سے کتنی دور ہے؟

Express News

میکسیکو: 1400 برس قدیم پُر اسرار مقبرے سے موت کا مجسمہ دریافت

Express News

اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

Express News

ورلڈ کپ نہ جیتے تو بورڈ گوتم گمبھیر کو نوکری سے نکال دے گا: سابق بھارتی کرکٹر

Express News

لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

Express News

امریکی صارفین کا ٹِک ٹاک پر ٹرمپ مخالف مواد سینسر کرنیکا الزام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو