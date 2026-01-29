سردی میں نیند زیادہ کیوں آتی ہے؟ وجوہات اور مؤثر حل

بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دن بھر غنودگی رہتی ہے اور بستر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے

شایان تمثیل January 29, 2026
جیسے ہی موسم سرد ہوتا ہے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دن بھر غنودگی رہتی ہے اور بستر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔

آیئے جانتے ہیں کہ سردیوں میں نیند زیادہ آنے کی اصل وجوہات کیا ہیں اور کن طریقوں سے اس سستی اور تھکن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

سورج کی روشنی کم ہونا

سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سورج کی روشنی محدود ہو جاتی ہے۔ اس سے جسم میں میلاٹونن نامی ہارمون زیادہ بننے لگتا ہے جو نیند کو کنٹرول کرتا ہے۔ روشنی کی کمی کے باعث جسم کو بار بار آرام کا پیغام ملتا ہے، جس سے نیند کا احساس بڑھ جاتا ہے۔

جسمانی درجۂ حرارت میں تبدیلی

ٹھنڈے موسم میں جسم اپنا درجۂ حرارت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ اس اضافی محنت کے بعد تھکن محسوس ہونا فطری بات ہے، جو نیند کی خواہش کو بڑھا دیتی ہے۔

سردیوں میں سرگرمیاں کم ہو جانا

گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں میں باہر نکلنا، ورزش کرنا یا چہل قدمی کرنا کم ہو جاتا ہے۔ کم جسمانی سرگرمی خون کی گردش کو سست کر دیتی ہے اور انسان خود کو زیادہ سست اور غنودہ محسوس کرنے لگتا ہے۔

کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی

سرد موسم میں لوگ بھاری اور چکنائی والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی خوراک ہاضمے پر دباؤ ڈالتی ہے اور کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے، خاص طور پر دوپہر کے وقت۔

وٹامن ڈی کی کمی

سورج کی روشنی کم ملنے کے باعث جسم میں وٹامن ڈی کی سطح بھی گر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کمی سے تھکن اور سستی کا احساس بڑھ سکتا ہے، جو نیند کی زیادتی کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔

کیا یہ موسمی افسردگی ہو سکتی ہے؟

کچھ افراد میں سردیوں کے دوران Seasonal Affective Disorder (SAD) یعنی موسمی اداسی بھی پیدا ہوسکتی ہے، جس میں نیند زیادہ آنا، دل نہ لگنا اور توانائی کی کمی جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔

سردیوں میں غنودگی کم کرنے کے آسان طریقے

روزانہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیں، صبح کے وقت پردے ہٹا کر قدرتی روشنی حاصل کریں، ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں اور دن کے وقت بہت لمبی نیند سے گریز کریں۔ متوازن غذا کھائیں اور پانی پینا نہ بھولیں۔

نیند کا باقاعدہ شیڈول بنائیں

ہر روز تقریباً ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا جسمانی گھڑی کو متوازن رکھتا ہے۔ رات کو موبائل فون یا ٹی وی زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ نیند کا قدرتی نظام متاثر نہ ہو۔

سردیوں میں نیند زیادہ آنے کی بڑی وجوہات میں سورج کی روشنی کی کمی، جسمانی درجۂ حرارت میں تبدیلی، سرگرمیوں میں کمی اور غذائی عادات شامل ہیں۔ چند سادہ طرزِ زندگی کی تبدیلیاں اپنا کر اس موسمی سستی پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دن بھر خود کو تازہ دم رکھا جا سکتا ہے۔
