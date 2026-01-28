بچے لائٹر یا ماچس سے کھیل رہے تھے جس سے آگ لگی، سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار

سانحہ گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ کمشنرکراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی ہے

نعیم خانزادہ January 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کمشنرکراچی نے گل پلازہ سانحہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کرلی جو وزیراعلی سندھ کو پیشن کی جائے گی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سانحہ گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ کمشنرکراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی ہے۔ ذرائع  سے رپورٹ کے چند نکات سامنے آئے ہے لیکن کس کا قصور ہے کس کی غفلت لاپرواہی ہے وہ اب تک  سامنے نہیں آسکی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ تحققیاتی رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بچھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات شامل ہے۔ جس میں فائر بریگیڈ، ایس بی سی اے ، ریسکیو1122، واٹر کارپوریشن سمیت دیگر اداروں سے تحقیقاتی کمیٹی نے معلومات حاصل کی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں متاثرین ،عینی شاہدین، اور ریسکیوحکام سے متعلق حاصل معلومات درج کی گئی ہے۔

کمشنرکراچی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گل پلازہ میں آگ رات دس بج کرپندرہ منٹ پر لگی، فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع 10بجکر26 منٹ پر ملی۔ذرائع نے بتایا کہ رپورٹ کےمطابق گل پلازہ میں جن آگ لگی تو پہلا فائر ٹینڈر 11منٹ بعد پہنچا گیا تھا جو 10 بجکر37منٹ پررپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔

ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو 10 بجکر 30منٹ پر گل پلازہ پہنچے  جبکہ ریسکیو 1122 کا عملہ 10 بجکر53 منٹ پر پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گراونڈ فلور پر موجود بچے فلاورشاپ موجود تھے جن کے پاس ماچس یا لائٹر موجود تھا جس سے دکان میں آگ لگی اور پھراس نے پورے پلازہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

رپورٹ کے مطابق آگ تیزی سے پھیلی اور ائیر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف سے زیادہ شدت سے پھیلی جو بے قابو ہوگئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنےسے 79 اموات ہوئی ہیں زیادہ اموات گل پلازہ کے میزنائن فلورپرہوئیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں اہم نکات اب تک سامنے نہیں آئے ہے جس میں آگ پر قابو پانے میں تاخیر کی کیا وجوہات ہے لوگوں کو ریسکیو نہ کرنے سمیت دیگر اہم نکات ہے جو اب تک منظر عام پر نہیں آسکے ہے۔ امکان ہے آج کمشنرکراچی رپورٹ وزیراعلی کے دے دیں گے
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 10:29 PM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

بچے لائٹر یا ماچس سے کھیل رہے تھے جس سے آگ لگی، سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار

Express News

قائم مقام چیئرمین ایچ ای سی کی دوسری سہ ماہی مدت بھی ختم

Express News

کراچی میں گھر کے کمرے میں آگ بھڑکنے سے بزرگ شہری جھلس کر جاں بحق ہوگیا 

Express News

سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج مریض اور تیماردار شدید مشکلات کی زد میں

Express News

کراچی میں شادی کی خوشی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی میں شدید سردی کی وجہ سے ایک شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو