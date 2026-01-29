سردیوں کے موسم میں بہت سے افراد کو بدہضمی، قبض، گیس اور معدے کی جلن جیسے مسائل کا سامنا بڑھ جاتا ہے۔ آیئے جانتے ہیں کہ سردی میں پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے اور کن آسان گھریلو طریقوں سے ان مشکلات سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔
سرد موسم اور نظامِ ہاضمہ
ٹھنڈ میں جسم کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے اور میٹابولزم بھی سست پڑ سکتا ہے۔ اس کا اثر براہِ راست نظامِ ہاضمہ پر پڑتا ہے، جس سے کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے اور پیٹ بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔
پانی کم پینے کی عادت
سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے، مگر پانی کم پینے سے قبض اور معدے کی خشکی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جسم میں سیال کی کمی نظامِ ہاضمہ کو متاثر کرتی ہے۔
چکنائی والی اور بھاری غذا
سرد موسم میں زیادہ مرغن اور بھاری کھانا کھانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تلی ہوئی اشیا، فاسٹ فوڈ اور میٹھا معدے پر بوجھ بن سکتے ہیں اور بدہضمی کو جنم دیتے ہیں۔
جسمانی سرگرمی میں کمی
ٹھنڈ کی وجہ سے ورزش اور چہل قدمی کم ہو جاتی ہے، جس سے آنتوں کی حرکت سست پڑتی ہے اور قبض کی شکایت بڑھ سکتی ہے۔
سردی میں پیٹ کے عام مسائل
اس موسم میں زیادہ تر لوگ قبض، گیس، سینے کی جلن، معدے میں درد اور متلی کی شکایت کرتے ہیں، جو روزمرہ زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔
دیسی حل جو کارآمد ثابت ہوں
نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں یا شہد ملا کر صبح پینا نظامِ ہاضمہ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ادرک کی چائے، سونف اور اجوائن کا قہوہ بھی گیس اور اپھارے میں فائدہ دیتا ہے۔
قبض سے نجات کے گھریلو طریقے
رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا اسپغول یا ایک چمچ دیسی گھی ملا کر پینا آنتوں کو نرم رکھتا ہے۔ صبح خالی پیٹ دو تین کشمش بھگو کر کھانا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔
خوراک میں کیا شامل کریں؟
سردیوں میں سبزیوں کا سوپ، دلیہ، اُبلی ہوئی سبزیاں، دہی اور موسمی پھل کھانا معدے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ فائبر والی غذا ہاضمہ درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
احتیاطی تدابیر
کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کریں، رات کا کھانا ہلکا رکھیں اور روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔
سردیوں میں پیٹ کے مسائل کی بڑی وجوہات میں پانی کی کمی، بھاری غذا اور جسمانی سرگرمی میں کمی شامل ہیں۔ چند آسان دیسی ٹوٹکوں اور متوازن طرزِ زندگی سے نظامِ ہاضمہ کو بہتر رکھا جا سکتا ہے اور سرد موسم بھی آرام سے گزارا جا سکتا ہے۔