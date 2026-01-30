سردیوں میں بال زیادہ کیوں گرتے ہیں؟ وجہ، احتیاط اور بہترین علاج

چند احتیاطی عادات اور گھریلو ٹوٹکوں سے آپ اپنے بالوں کو مضبوط اور صحتمند رکھ سکتے ہیں

شایان تمثیل January 30, 2026
سرد موسم کا آغاز ہوتے ہی بہت سے لوگوں کو بالوں کے گرنے کا مسئلہ زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ قدرتی ماحول اور ہماری روزمرہ عادات میں تبدیلیاں ہیں۔

ماہرین کے مطابق سردیوں میں بالوں کا زیادہ جھڑنا عام بات ہے، مگر اس کی وجوہات سمجھ کر احتیاط اور مناسب دیکھ بھال سے کم کیا جا سکتا ہے۔

سردیوں میں بال گرنے کی وجوہات

نمی کی کمی: سردی کے موسم میں ہوا خشک ہوتی ہے اور نمی کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے کھوپڑی اور بالوں کو درکار نمی چھن جاتی ہے۔ اس خشک ماحول میں بال آسانی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور گرنا بڑھ جاتا ہے۔

خون کی گردش میں کمی: ایک اہم وجہ خون کی گردش میں کمی ہے، کیونکہ سرد موسم میں خون کے ٹشوز سکڑ جاتے ہیں، جس سے بالوں کی جڑوں تک غذائی اجزا اور آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور بال کمزور ہو جاتے ہیں۔

وٹامن ڈی کی کمی: سردیوں میں سورج کی روشنی کم ملنے سے وٹامن ڈی کی کمی بھی ہوسکتی ہے، جو بالوں کی صحت اور نشوونما میں مددگار ہے، اس کی کمی بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہے۔

تیز گرم پانی سے غسل: سردی میں گرم پانی سے بار بار غسل بالوں کی قدرتی چکنائی کو ختم کردیتا ہے اور ٹوپی، اسکارف یا اون کے ہیٹ پہننے سے پیدا ہونے والی رگڑ بھی بالوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہے۔

سردیوں میں بالوں کے گرنے کی عام علامات

بہت سے لوگوں کو صبح جاگنے کے بعد تکیے پر زیادہ بال دیکھنے کو ملتے ہیں یا شاور کے دوران بالوں کا گر کر نکلنا عام ہوجاتا ہے۔ جلد کی خشکی، کھوپڑی پر سفید پرّے، بالوں میں جھڑنے کے ساتھ ساتھ بالوں کا پتلا نظر آنا سردیوں میں بالوں کے مسئلے کی واضح علامات ہیں۔

احتیاط اور گھریلو احتیاطی تدابیر

سر میں تیل لگانا: بالوں کے گرنے کو کم کرنے کے لیے سردیوں میں چند سادہ تبدیلیاں لائی جاسکتی ہیں۔ سر میں باقاعدگی سے تیل لگانا بہت فائدہ مند ہے، جیسے ناریل، بادام یا آرگن کا تیل، جو کھوپڑی کو نمی دیتا ہے اور خون کی گردش بہتر بناتا ہے۔

تیز گرم پانی سے گریز: بالوں کو دھونے کے دوران انتہائی گرم پانی کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ یہ بالوں اور کھوپڑی سے قدرتی تیل چھین لیتا ہے۔ نیم گرم پانی سے دھونا بہتر ہوتا ہے۔

زیادہ پانی اور غذائیت سے بھرپور خوراک: روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا استعمال بھی ضروری ہے، خاص طور پر وہ غذائیں جن میں آئرن، اومیگا-3 اور وٹامنز ہوں، کیونکہ یہ بالوں کی نشوونما اور جڑوں کی طاقت کے لیے اہم ہیں۔

علاج اور بالوں کی حفاظت کی روٹین

سر کی مالش اور شیمپو کنڈیشنر کا استعمال: سردیوں میں ہفتے میں ایک بار سر کی مالش کرنا خون کی گردش بہتر کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کچھ ماہرین نرمی ملنے والا شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کرنے کی بھی تجویز دیتے ہیں تاکہ خشکی اور گرنے کو روکا جا سکے۔

ہیئراسٹائلنگ ٹولز اور کیمیکل سے بچاؤ: بالوں کو زیادہ پریشر والے بال خشک کرنے والے، ہیئر اسٹائلنگ ٹولز اور سخت کیمیکل سے بچائیں، کیونکہ یہ بالوں کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بالوں کو مکمل طور پر خشک ہونے دیں قبل اس کے کہ باہر جا کر سردی کا سامنا کریں۔

کب ڈاکٹر سے رجوع کریں؟

اگر سر میں جلن، شدید خارش، بالوں کا گتھیاں بن کر گرنا یا جگہ جگہ گنجا پن جیسی حالتیں ظاہر ہوں تو بہتر ہے کہ ماہر امراض جلد (ڈرمٹولوجسٹ) سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح کے مسائل کے پیچھے کچھ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں جنہیں پیشہ ور تشخیص سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔

سردی میں بالوں کا زیادہ گرنا پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن درست معلومات، مناسب دیکھ بھال اور چند احتیاطی عادات سے آپ اپنے بالوں کو مضبوط اور صحتمند رکھ سکتے ہیں۔

 
