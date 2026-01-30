سرد موسم، الرجی یا نزلہ زکام کی صورت میں بند ناک اور سر درد روزمرہ زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ آیئے جانتے ہیں وہ آسان اور فوری گھریلو طریقے جو چند منٹوں میں آرام پہنچا سکتے ہیں۔
ناک بند ہونے کی عام وجوہات
بند ناک عموماً نزلہ، فلو، الرجی، ٹھنڈی ہوا یا سائی نَس کے مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناک کے اندر جھلیوں کی سوجن سانس لینے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جس سے سر درد بھی شروع ہو سکتا ہے۔
بھاپ لینے کا طریقہ
گرم پانی میں چند قطرے یوکلپٹس یا پودینے کا تیل ڈال کر بھاپ لیں۔ یہ ناک کی بندش کھولنے اور سر کے بھاری پن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بھاپ لیتے وقت تولیہ سر پر ڈالنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے
اگر بند ناک کے ساتھ گلا بھی خراب ہو تو نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ انفیکشن کے اثرات کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ادرک اور شہد کا استعمال
ادرک میں سوزش کم کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں جبکہ شہد گلے کو سکون دیتا ہے۔ ایک کپ گرم پانی میں ادرک کا رس اور شہد ملا کر پینا سر درد میں بھی آرام پہنچا سکتا ہے۔
چہرے پر گرم پٹی رکھیں
ناک اور پیشانی پر نیم گرم تولیہ رکھنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور سائی نَس کے دباؤ میں کمی آتی ہے۔
زیادہ پانی اور گرم مشروبات
پانی، یخنی یا ہربل چائے پینے سے بلغم پتلا ہوتا ہے اور ناک کھلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔
ہوا میں نمی بڑھائیں
ہیومیڈیفائر یا کمرے میں پانی کی بالٹی رکھنا خشک ہوا کے اثرات کم کر سکتا ہے، جس سے ناک اور سر درد میں کمی آتی ہے۔
مساج سے فائدہ
ناک کے اطراف، پیشانی اور کنپٹیوں پر ہلکا مساج خون کی روانی بڑھاتا ہے اور سر درد میں فوری آرام دے سکتا ہے۔
کب ڈاکٹر سے رجوع کریں؟
اگر بند ناک اور سر درد تین سے چار دن تک برقرار رہے، بخار ہو جائے یا شدید درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضروری ہے۔
بند ناک اور سر درد سے نجات کے لیے بھاپ لینا، گرم پٹیاں، ادرک شہد کا استعمال اور زیادہ پانی پینا مؤثر گھریلو طریقے ہیں۔ بروقت احتیاط اور سادہ علاج سے سرد موسم کی یہ تکلیف کم کی جا سکتی ہے۔