سرد موسم میں جلد کو اضافی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غلط اسکن کیئر یا میک اپ روٹین جلد کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ عام غلطیاں جن سے سردیوں میں ضرور بچنا چاہیے۔
سردیوں میں جلد زیادہ حساس کیوں ہو جاتی ہے؟
ٹھنڈی ہوا، کم نمی، ہیٹر کا استعمال اور گرم پانی جلد کی قدرتی نمی ختم کر دیتے ہیں، جس سے خشکی، جلن اور خارش بڑھ سکتی ہے۔
زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونا
اکثر لوگ سردیوں میں بہت گرم پانی استعمال کرتے ہیں، جو جلد کے قدرتی تیل ختم کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی بہتر انتخاب ہے۔
موئسچرائزر چھوڑ دینا
کچھ لوگ صرف میک اپ پر انحصار کرتے ہیں اور موئسچرائزر لگانا بھول جاتے ہیں، جس سے جلد اور زیادہ خشک ہو سکتی ہے۔ میک اپ سے پہلے موئسچرائزر ضرور لگائیں۔
سن اسکرین نہ لگانا
یہ غلط فہمی عام ہے کہ سردیوں میں دھوپ نقصان نہیں دیتی، جبکہ سورج کی شعاعیں اس موسم میں بھی جلد کو متاثر کرتی ہیں۔ روزانہ سن اسکرین کا استعمال ضروری ہے۔
زیادہ فاؤنڈیشن یا پاؤڈر
بھاری فاؤنڈیشن اور زیادہ پاؤڈر جلد کو بے جان دکھا سکتا ہے اور خشکی نمایاں کر دیتا ہے۔ ہلکی اور کریمی مصنوعات بہتر رہتی ہیں۔
اسکرب کا زیادہ استعمال
بار بار اسکرَب استعمال کرنے سے جلد کی حفاظتی تہہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اسکرب کرنا ہفتے میں ایک یا دو بار کافی ہوتا ہے۔
ہونٹوں کو نظر انداز کرنا
سردیوں میں ہونٹ جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ لپ بام نہ لگانا ایک بڑی غلطی ہے، اس لیے دن میں کئی بار لپ بام استعمال کریں۔
میعاد ختم ہونے والی مصنوعات کا استعمال
پرانا یا ایکسپائرڈ میک اپ جلد پر الرجی اور دانوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیشہ مصنوعات کی تاریخ ضرور چیک کریں۔
رات کو میک اپ اتارے بغیر سونا
سردیوں میں بھی سونے سے پہلے میک اپ صاف کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ جلد کے مسام بند ہو سکتے ہیں۔
سردیوں میں درست اسکن کیئر اور میک اپ روٹین اپنانے سے جلد صحت مند اور تروتازہ رہ سکتی ہے۔ گرم پانی سے پرہیز، موئسچرائزر اور سن اسکرین کا استعمال اور بھاری میک اپ سے بچاؤ وہ بنیادی نکات ہیں جو جلد کو محفوظ رکھتے ہیں۔