پاکستان سے میچ ہو یا نہ ہو ہم سری لنکا جائیں گے، بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو

حکومت نے آئی سی سی سے ہم آہنگی کے ساتھ غیرجانب دار مقام پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، سوریا کمار یادیو

اسپورٹس ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستان کے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود کہا ہے کہ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکسگان سے میچ ہو یا نہ ہم کولمبو جائیں گے۔

کرکٹ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ممبئی میں میڈیا کو بریفنگ کے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وریا کمار یادیو نے کہا کہ ہماری ٹیم کولمبو جائے گیا چاہے میچ ہو یا نہ ہو۔

انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن بالکل واضح ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کیا، انکار پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے، آئی سی سی نے شیڈول بنایا ہے، بی سی سی آئی(بھارتی کرکٹ بورڈ) اور حکومت نے آئی سی سی سے ہم آہنگی کے ساتھ غیرجانب دار مقام پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔

سوریا کمار یادیو نے کہا کہ ہماری ٹکٹیں بک ہوچکی ہیں، ہم جا رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔

بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 7 فروری کو ہو رہا ہے جبکہ روایتی حریف بھارت اور پاکستان کا میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے۔

واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ آئی سی سی نے پاکستان سے اپنے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ کیا تھا۔

مبصرین کے مطابق روایتی حریف بھارت اور پاکستان کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ نہ ہونے کی صورت میں آئی سی سی اور میزبان کو بڑا مالی خسارہ ہوسکتا ہے، اس لیے آئی سی سی کو پریشانی کا سامنا ہے۔

دوسری جانب بھارت کو گروپ میں قیمتی پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے انکار کے باوجود شیڈول کے مطابق گراؤنڈ میں پہنچنا ہوگا جہاں وہ مخالف ٹیم کا انتظار کرے اور بعد از میچ پریس کانفرنس سمیت دیگر عمل مکمل کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں دو پوائنٹس حاصل ہوں گے۔

پاکستان ٹیم 7 فروری کو اپنا پہلا میچ کھیلا گا، گروپ میں بھارت کے علاوہ نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکا کی ٹیمیں شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 08:51 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی20 ورلڈکپ؛ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وزیراعظم

Express News

پی ایس ایل11؛ فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا

Express News

کراچی کنگز نے  انگلینڈ کےعالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ٹیم کا حصہ بنالیا

Express News

کراچی میں آج سے فٹبال نیشنل چیلنج کپ کا آغاز، پہلے روز 4 میچز کھیلے گئے

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے انکار؛ کیا آئی سی سی پاکستان کے 34 ملین ڈالرز کے فنڈز روک سکتا ہے؟

Express News

پانچویں وہیل چیئر  قائداعظم ٹرافی کا آغاز 11 فروری کو ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو