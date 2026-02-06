کراچی ائیرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ اور جنسی استحصال نیٹ ورک بے نقاب

ایف آئی اے امیگریشن کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا اور خواتین ملزمان گرفتار کرلی گئیں

آفتاب خان February 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایف آئی اے
کراچی:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کے دوران انسانی اسمگلنگ اور جنسی استحصال میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب ہوا اور ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا اور کراچی ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی دو خواتین مسافروں کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران آف لوڈ کردیا گیا جن کا سیاحتی ویزے کی آڑ میں مساج سینٹرز میں ملازمت کا انکشاف ہوا۔

بیان میں کہا گیا کہ فیصل آباد کی رہائشی خاتون نے جنسی استحصال نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا اعتراف کرلیا، ملزمہ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے خواتین کو بھرتی کرتی رہی ہیں۔

اس حوالے سے بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات میں موجود سہولت کار کی مالی معاونت کا بھی انکشاف ہوا ہے اور کراچی کے علاقے اعظم ٹاؤن میں خواتین کو ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔

کارروائی کے دوران شو منی اور سفری انتظامات کرنے والا مرکزی ملزم بھی گرفتار ہوا، ملزمان کے متعدد موبائل فونز سے واٹس ایپ چیٹس اور وائس نوٹس برآمد ہوئے ہیں۔

ایف آئی اے نے بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کیس میں تمام ملزمان اینٹی ہیومن ٹریفک سرکل کے حوالے کردیے گئے ہیں۔

ذرائع نے بتایا کہ اس حوالے سے مزید گرفتاریوں اور قانونی کارروائی کا امکان ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

Feb 06, 2026 04:52 PM |
ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

Feb 06, 2026 03:20 PM |
فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

Feb 06, 2026 12:26 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیفنس کی مصروف شاہراہ کے بل بورڈز پر نازیبا ویڈیو چل گئی، شہریوں میں غصہ

Express News

کراچی، منگھو پیر کے قریب پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں سکھن پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ؛ ایک زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

Express News

پشاور، ناکہ بندی پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، مطلوب اشتہاری گرفتار

Express News

کراچی؛ 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی واردارت کا مقدمہ درج

Express News

کراچی، اپوا کالج کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو