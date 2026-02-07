 بسنت : پتنگیں لوٹنے کے شوقین 3 افرادجاں بحق، متعدد زخمی

باغبانپورہ میں 2بہنوں کااکلوتابھائی18 سالہ زین چھت سے گرکردم توڑ گیا

نمائندہ ایکسپریس February 07, 2026
facebook whatsup

لاہور:

بسنت کے دوران پتنگ بازی اور کٹی پتنگ لوٹنے کے واقعات میں 3افرادجاں بحق  جبکہ 24 سے زائد شہری زخمی ہو گئے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق سکھ نہرکے قریب متوفی 25 سالہ رشید کوکٹی پتنگ لوٹتے ہوئے بجلی کے پول سے کرنٹ لگ گیا، مدینہ کالونی باغبانپورہ میں 2بہنوں کااکلوتابھائی18 سالہ زین چھت سے گرکردم توڑ گیا، 35 سالہ سعد پتنگ بازی کے دوران چھلانگ لگاتے ہوئے گلی میں گر کر جان دے بیٹھا۔

مزید پڑھیں

Express News

وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا بسنت پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان

Express News

لاہور میں غیر ملکی سیاح بھی بسنت کے رنگوں میں رنگ گئے

علاوہ ازیں سبزہ زار میں پتنگ پکڑنے کے دوران کرنٹ لگنے سے باپ،چچا اور بھتیجا شدید زخمی ہو گئے جنھیں فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیاگیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو