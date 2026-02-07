ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بابر اور شاہین کے شاندار انداز میں کیچ پکڑنے کے چرچے

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے افتتاحی میچ میں نیدرلینڈز کے خلاف پاکستانی فیلڈرز نے شاندار کیچز پکڑ کر سب کو حیران کردیا۔
تفصیلات کے مطابق کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کمپلیکس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر نیدرلینڈز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
نیدرلینڈز کی اننگز کے پانچویں اوور کی دوسری گیند پر مائیکل لیوٹ نے محمد نواز کی گیند پر سامنے کی جانب چھکا لگانے کے لیے شاٹ کھیلا تاہم گیند مکمل طور پر مڈل نہ ہوسکی۔
لانگ آف پر موجود بابر اعظم نے بھاگتے ہوئے کیچ پکڑا تاہم انہیں احساس ہوا کہ وہ رک نہیں سکیں گے اور باؤنڈری سے باہر جانے لگے تو گیند واپس میدان میں اچھال دی جو مڈ آن سے بھاگتے ہوئے آنے والے شاہین آفریدی نے کیچ کرلی۔
پاکستان ٹیم نے میچ میں شاندار فیلڈنگ کرتے ہوئے مجموعی طور پر آٹھ کیچز پکڑے۔