ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ناقص کارکردگی پر بابر اعظم شدید تنقید کی زد میں، ڈراپ کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا

بعض ناقدین نے کپتان سلمان آغا کو بابر اعظم کو ڈراپ کرنے اور بعض نے بابر اعظم سے ریٹائرمنٹ لینے کا مطالبہ کردیا

اسپورٹس ڈیسک February 07, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔

تاہم 148 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اچھے آغاز کے باجود پاکستان ٹیم بمشکل میچ جیتنے میں کامیاب رہی۔

مڈل آرڈر میں سینئر بلے باز بابر اعظم سمیت، عثمان خان، محمد نواز اور شاداب خان خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے جس سے شکست کا خطرہ منڈلانے لگا۔

بعد ازاں فہیم اشرف نے 11 گیندوں پر 29 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کو فتح دلوادی۔

میچ کے بعد سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ سمیت صحافیوں اور دیگر معروف شخصیات کی جانب سے بھی بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

بعض ناقدین نے کپتان سلمان آغا کو بابر اعظم کو ڈراپ کرنے اور بعض نے بابر اعظم سے ریٹائرمنٹ لینے کا مطالبہ کردیا۔

واضح رہے کہ بابر اعظم 18 گیندوں پر 15 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ شاداب خان 12 گیندوں پر 8، محمد نواز 13 گیندوں پر 6 اور عثمان خان 2 گیندوں پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

 
