امریکا اور ایران کے درمیان مسقط میں ہونے والے جوہری مذاکرات کو دونوں ممالک کے سربراہان نے مثبت قرار دیا تاہم تناؤ اب بھی برقرار ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے والے امریکا ایران مذاکرات ختم ہوگئے۔
گزشتہ روز امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان یہ بات چیت عمان کی ثالثی میں ہوئی تاہم دونوں فریق آمنے سامنے نہیں بیٹھے۔
ایرانی اور امریکی وفود نے علیحدہ علیحدہ عمانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کیں اور اپنے مطالبات اور تحفظات پیش کیے۔
عمانی وزیر خارجہ نے ایران کے ابتدائی منصوبے کو امریکی وفود کے حوالے کیا اور ایرانی وفود کو امریکی مؤقف سے آگاہ کیا۔
مذاکرات کے فوراً بعد امریکا نے ایران کی تیل برآمدات کو محدود کرنے کے لیے جہاز رانی کے اداروں اور بحری جہازوں پر نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا۔
ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکا کی ایران پر نئی پابندیوں کا مذاکرات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔
البتہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی پابندیاں ایران کی غیر قانونی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کا حصہ ہیں۔
تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات بہت اچھے رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکا اور ایران کے درمیان بالواسطہ ملاقات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا۔
امریکی صدر نے جہاں مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا وہیں خبردار بھی کیا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج بہت سخت ہوں گے۔
دوسری جانب ایران نے بھی مسقط میں ہونے والے مذاکرات کے دوران مثبت ماحول کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکا کے ساتھ مزید مذاکرات پر اتفاق ہوگیا ہے۔
یہ مذاکرات ایسے وقت ہوئے جب خطے میں طیارہ بردار جہاز کی قیادت میں ایک امریکی بحری بیڑا چوکس و ہوشیار کھڑا اور صدر ٹرمپ کے اشارے کا منتظر ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس جون میں امریکا اور اسرائیل نے مشترکہ کارروائی میں ایران کے جوہری تنصیبات، ایٹمی سائنسدانوں اور پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا تھا۔
ایران پر اسرائیل اور امریکا کے ان ہلاکت خیز حملوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ روز عمان میں ہونے والی یہ پہلی بات چیت ہے۔