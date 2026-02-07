ٹرمپ کا اوباما اور مشیل کی نامناسب ویڈیو شیئر کرنے پر معافی مانگنے سے انکار

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی باراک اوباما اور ان کی اہلیہ کی نہایت نامناسب ویڈیو کی مذمت تو کی لیکن معافی مانگنے سے صاف انکار کردیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر شیئر کی گئی ویڈیو کے آخر میں سابق صدر باراک اوباما اور سابق خاتونِ اول میشل اوباما کو بندروں کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔
ایک منٹ پر مشتمل یہ ویڈیو صدر ٹرمپ کے اکاؤنٹ پر تقریباً 12 گھنٹے تک آن لائن رہی تاہم اس کے بعد اسے ہٹا دیا گیا تھا۔
ویڈیو کے پہلے حصے میں انتخابات کے حوالے سے بے بنیاد دھاندلی کے الزامات دہرائے گئے لیکن آخر میں مختصر طور پر ایک AI تیار کردہ کلپ شامل تھا۔
جس میں سابق صدر اوباما اور ان کی اہلیہ کے چہروں کو بندروں کے جسموں پر لگائے گئے تھے جو جنگل میں رقص کر رہے ہیں۔
جب رپورٹرز نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ ویڈیو پر معافی مانگیں گے تو انھوں نے برملہ جواب دیا کہ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
تاہم صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھ پائے تھے۔ صرف ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھا تھا جو میرے خیال میں بالکل ٹھیک تھا۔
البتہ انھوں نے اس بات بھی اعتراف کیا کہ ویڈیو کے آخری حصہ جس میں بندروں کی شکل پر اوباما اور ان کی اہلیہ کے چہرے لگائے گئے تھے، شاید کسی اسٹاف ممبر نے غلطی سے پوسٹ کردیا تھا۔