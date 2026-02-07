ایبک کپ فائنل میں ایف جی پولو نے ڈائمنڈ پینٹس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا

بہترین گھوڑی کا ایوارڈ میاں عباس مختار کی گھوڑی کو دیا گیا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز مارکوس ریولوا نے حاصل کیا

خالد محمود February 07, 2026
لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام کھیلے گئے تاریخی ایبک کپ کے فائنل میں ایف جی پولو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائمنڈ پینٹس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

بسنت کے رنگوں میں رنگے زندہ دلان لاہور کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کیلئے پولو گراونڈ پہنچ گئی۔بسنت کے لباس کے ملبوس پاکستان میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی اے بیکر نے دیگر امریکی عہدیداروں کے ہمراہ سنسنی خیز مقابلہ دیکھا اور کھلاڑیوں اورلاہور کی کھل کر تعریف کی۔

بسنت کے خوبصورت موسم میں لاہور پولو کلب میں ایف جی پولو اور ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ میچ کے دوران ملکی اور غیر ملکی شائقین نے کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کو خوب سراہا۔

پشاور: فری اسٹائل پولو کے فائنل میں گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی

Express News

چترال نے گلگت کو ہرا کر شندور پولو فیسٹیول 2025 جیت لیا

ایف جی پولو کی جانب سے راجہ میکائل سمیع نے چار جبکہ مارکوس ریولوا نے تین گول اسکور کیے۔ ڈائمنڈ کی طرف سے ابی لینڈا نے تین اور محمد علی ملک نے ایک گول اسکور کیا ،اس سے قبل سب سڈری فائنل میں بی این پولو نے ایس کیو سی گولڈ پولو کو 8 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔

اختتامی تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں اور گھوڑی کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ بہترین گھوڑی کا ایوارڈ میاں عباس مختار کی گھوڑی موستاذا کو دیا گیا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز مارکوس ریولوا نے حاصل کیا جبکہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ایوارڈ راجہ میکائل سمیع کے نام رہا۔
