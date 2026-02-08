خاتون پولیو ورکر پر کتے کا حملہ، ورکرز کی حفاظت کیلئے ٹیمیں تشکیل

واقعہ کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع کورنگی میں پیش آیا

طفیل احمد February 08, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

کورنگی میں خاتون پولیو ورکر پر آوارہ کتے کے حملے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر کورنگی نے پولیو ورکرز کی حفاظت کے لئے فوری ٹیمیں تشکیل دیدی۔

تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں ایک خاتون پولیو ورکرکنزا فاطمہ پر آوارہ کتے نے حملہ کردیا اور اس کی ٹانگ پر کاٹ کے زخمی کردیا جسے بعد پولیو ورکروں میں خود وہراس پھیلا گیا۔کورنگی ڈسٹرکٹ افسر ڈاکٹر شاہ محمد شیخ اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون پولیو ورکر ایک بچے کو پولیو کی حفاظتی خوراک پلا رہی تھی۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر نے زخمی خاتون کنزا فاطمہ کو فوری طورپرانڈس لے گئے جہاں انھوں نے اینٹی ریبیز انجکشن لگوائے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہ محمد نے ضلع کورنگی میں آوارہ کتوں کی بہتات پر تشویش کا اظہار کیا اورولیو ورکروں کی حفاظت کے لئے اضافی ٹیمیں بھی تشکیل دیدی۔

دریں اثنا ضلع کورنگی کتوں کی بہتات کی وجہ سے مکنیوں میں بھی شدیدخوف وہراس پایا جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

 Feb 08, 2026 01:17 AM |
دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

Feb 08, 2026 12:16 AM |
طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |

متعلقہ

Express News

شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جائے؟

Express News

کراچی؛ تھیلیسمیا کے علاج کیلئے جدید جینیاتی ٹیکنالوجی پر تحقیق آخری مراحل میں داخل

Express News

فالج سے تحفظ فراہم کرنے والی بہترین غذا

Express News

پاکستان کو نپاہ وائرس سے کوئی براہ راست خطرہ نہیں: ماہرین

Express News

سائنس دانوں کا الٹرا پروسیسڈ غذاؤں پر سخت ضوابط کے اطلاق کا مطالبہ

Express News

ماہرین نے ممکنہ نئی عالمی وباء سے متعلق خدشہ ظاہر کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو