کورنگی میں خاتون پولیو ورکر پر آوارہ کتے کے حملے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر کورنگی نے پولیو ورکرز کی حفاظت کے لئے فوری ٹیمیں تشکیل دیدی۔
تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں ایک خاتون پولیو ورکرکنزا فاطمہ پر آوارہ کتے نے حملہ کردیا اور اس کی ٹانگ پر کاٹ کے زخمی کردیا جسے بعد پولیو ورکروں میں خود وہراس پھیلا گیا۔کورنگی ڈسٹرکٹ افسر ڈاکٹر شاہ محمد شیخ اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون پولیو ورکر ایک بچے کو پولیو کی حفاظتی خوراک پلا رہی تھی۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر نے زخمی خاتون کنزا فاطمہ کو فوری طورپرانڈس لے گئے جہاں انھوں نے اینٹی ریبیز انجکشن لگوائے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہ محمد نے ضلع کورنگی میں آوارہ کتوں کی بہتات پر تشویش کا اظہار کیا اورولیو ورکروں کی حفاظت کے لئے اضافی ٹیمیں بھی تشکیل دیدی۔
دریں اثنا ضلع کورنگی کتوں کی بہتات کی وجہ سے مکنیوں میں بھی شدیدخوف وہراس پایا جاتا ہے۔