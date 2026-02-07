خیبرپختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی

پی ڈی ایم اے نےموسمی حالات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور اقدامات کی ہدایت کی ہے

محمد ہارون February 07, 2026
صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے خیبرپختونخوا کے بیشتر اضلاع میں اتوار سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے بالائی اضلاع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، چترال اپر اور لوئر، دیر اپر اور لوئر، سوات، بونیر، ملاکنڈ، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان اپر اور لوئر اور کولائی پالس میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔

صوبے کے میدانی علاقوں پشاور، مردان، صوابی، نوشہرہ، چارسدہ، باجوڑ، مہمند، خیبر، اورکزئی، کرم، کوہاٹ، ہنگو، کرک، بنوں، شمالی و جنوبی وزیرستان، لکی مروت، ٹانک اور ڈی آئی خان میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔

پی ڈی ایم اے نے موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر تمام ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔

پی ڈی ایم اے نے کہا کہ بارش اور برف باری کے باعث بالائی علاقے ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ ہے اور بالائی اور برف باری والے علاقوں میں سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔

اعلامیے کے مطابق ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ اور شہریوں کو آندھی، گرج چمک اور برف باری کے دوران محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

پی ڈی ایم اے نے کسانوں اور مویشی پال حضرات کو فصلوں اور جانوروں کے تحفظ کے اقدامات کی تلقین کرتے ہوئے حساس علاقوں میں ندی نالوں اور برساتی نالوں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کردی ہے۔

ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر فعال ہے عوام کسی بھی معلومات اور آگاہی کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔
