بھارت میں جھولا ٹوٹ کر پولیس اہلکاروں پر گر گیا؛ 1 ہلاک، متعدد زخمی؛ ویڈیو وائرل

پولیس اہلکار روایتی میلے میں سیکیورٹی کے لیے موجود تھے

ویب ڈیسک February 07, 2026
بھارت میں جھولا گرنے سے پولیس انسپکٹر ہلاک اور 17 زخمی

بھارتی ریاست ہریانہ میں سورج کُند میلے کے دوران شہریوں سے بھرا ایک بڑا جھولا اچانک ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ جھولا جس مقام پر گرا وہاں پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ پولیس افسر سمیت متعدد افراد جھولے تلے دب گئے۔

جھولے کو اپنی مدد آپ کے تحت اُٹھا کر زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک پولیس انسپکٹر جگدیش پرساد کی ہلاکت کی تصدیق کردی گئی۔

اس افسوسناک واقعے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 17 افراد زخمی بھی ہوئے جنھیں اسپتال میں طبی امداد دی گئی جب کہ 4 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے معلوم کیا جائے گا کہ جھولا کس وجہ سے ٹوٹا اور کیا حفاظتی تقاضے پورے کیے گئے تھے یا نہیں۔

ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ جھولا خراب یا کمزور ساخت کا محسوس ہوتا تھا البتہ ابھی کسی بھی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔

واضح رہے کہ سورجکُند میلہ بھارت میں ثقافتی اور ہنر مندی کا مشہور پروگرام ہے جو ہر سال ہزاروں لوگوں کو اپنی متنوع سرگرمیوں، ہنر مندوں، کھانوں اور تفریحی جھولوں کے لیے اپنی جانب کھینچتا ہے۔

 

 
