گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

گووندا اور سنیتا کے درمیان طلاق کی خبریں بھی کافی عرصے سے زیر گردش ہیں

ویب ڈیسک February 07, 2026
گووندا اور ان کی اہلیہ سنیتا آہوجا کے درمیان طلاق کی خبریں رواں برس فروری سے گرم ہیں

طلاق کی افواہوں کی خبروں کے درمیان بالی ووڈ کے مشہور اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے اپنی پہلی بالی ووڈ فلم سائن کرلی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا اب بالی ووڈ میں اداکارہ کے طور پر ڈیبیو کرنے والی ہیں۔

ذرائع کے مطابق سنیتا آہوجا نے ایکتا کپور کے بالاجی موشن پکچرز کے بینر تلے بننے والی فلم میں مرکزی کردار کے لیے معاہدہ کر لیا۔

یہ فلم ابھی تک نامزد نہیں کی گئی ہے مگر رپورٹس کے مطابق سنیتا آہوجا تقریباً 20 دن تک شوٹنگ کریں گی اور ان کا کردار فلم میں اہمیت رکھتا ہے۔

اس کے باوجود کہ ان کے شوہر گووندا 90 کی دہائی میں فلمی دنیا کے مقبول ہیرو تھے لیکن سنیتا آہوجا نے کبھی شوبز میں کسی بھی سطح پر شمولیت اختیار نہیں کی۔

تاہم اب ان کا بالی ووڈ میں ڈیبیو کرنا دیر آید درست آید کے مصداق ایک اہم انٹری سمجھی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ کتنی کامیاب اور دیرپا ثابت ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل گووندا اور سنیتا کی بیٹی ٹینا آہوجا بھی فلمی دنیا میں ڈیبیو کرچکی ہے جبکہ جوڑے کے بیٹے یش وردھن آہوجا کو بھی جلد فلم میں نظر آئیں گے۔

 

 

 
