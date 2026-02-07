دہشتگردی کی لہر حکمرانوں کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے، ترجمان پی ٹی آئی

بار بار جھوٹ دہرانے سے نہ جھوٹ سچ بنتا ہے اور نہ تاریخ تبدیل ہوسکتی ہے، شیخ وقاص اکرم

عائشہ صغیر February 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 4 سال ہوگئےہیں لہٰذا آج اگر ملک دہشت گری کی لہر میں آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ موجودہ حکمرانوں کی نااہلی، غلط فیصلوں اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔

ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے وفاقی وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ کی کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس کامیڈی بھرپور تھی، وزیراطلاعات وزیر اطلاعات کم اور وزیر مزاح اور جھوٹ زیادہ نظر آتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولنے کا مقابلہ مسلم لیگ (ن) کے اندر کرایا جائے تو شاید ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، تاہم عطا تارڑ اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، وفاقی وزیر کا عہدہ سچ بولنے اور قوم کو حقائق بتانے کے لیے ہوتا ہے لیکن افسوس کہ اس منصب کا استعمال محض خوشامد، چاپلوسی اور اقتدار کے دربار میں وفاداری ثابت کرنے تک محدود ہو چکا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ بار بار جھوٹ دہرانے سے نہ جھوٹ سچ بنتا ہے اور نہ تاریخ تبدیل ہوسکتی ہے، عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان میں وہ امن قائم ہوا جو شاید دہائیوں میں دیکھنے کو نہیں ملا، دہشت گردی عملی طور پر ختم ہو چکی تھی، خودکش حملے ناپید تھے اور ڈرون حملوں کا باب بند ہو چکا تھا۔

شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ وفاقی وزیر موصوف جو آج دہشت گردی کی واپسی کا راگ الاپ رہے ہیں اس کی ذمہ دار دراصل ان کی اپنی موجودہ حکمران جماعت ہے، انہوں نے عوامی مینڈیٹ چرایا، 17 جماعتوں کے سہارے حکومت بنائی اور ملک کو، آئین کو، عدالتوں کو اور پارلیمانی نظام کو کمزور کیا۔

وفاقی وزیراطلاعات پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے ہر روز ایک نیا بے بنیاد بیانیہ گھڑ رہے ہیں، عمران خان کی منتخب حکومت کو ختم ہوئے اب تقریباً چار سال ہونے کو ہیں اور ان چار برسوں سے قوم پر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو جعلی مینڈیٹ اور جوڑ توڑ کے سہارے کھڑی ہے۔

انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی اس وقت پاکستان ایک پرامن ملک تھا اور دہشت گردی کا وجود تک نظر نہیں آتا تھا، آج اگر ملک دہشت گری کی لہر میں آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ موجودہ حکمرانوں کی نااہلی، غلط فیصلوں اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی مسلم لیگ (ن) اور اس کی حکومت کی نااہلی اور ناکام ترین کارکردگی کی وجہ سے واپس آئی ہے، اس افسوس ناک صورت حال کا مکمل "کریڈٹ" بھی مسلم لیگ (ن) کی اتحادی حکومت کو جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |
گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

 Feb 07, 2026 10:36 PM |
شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

 Feb 07, 2026 07:35 PM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو