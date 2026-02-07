کراچی، شہر میں دو پولیس مقابلے، دو زخمیوں سمیت 3 ڈاکو گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے دو مبینہ مقابلوں کے دوران دو زخمیوں سمیت تین ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق پہلا واقعہ ناظم آباد میں گجر نالے کے قریب پیش آیا جہاں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
دوسرا مبینہ مقابلہ اقبال مارکیٹ کے سیکٹر ساڑھے 11 میں ہوا جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کی شناخت شہزاد اور شان کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور ایک موٹرسائیکل برآمد کرلی گئی ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔