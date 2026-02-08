شوبز انڈسٹری کے نامور ستارے بسنت کے رنگ میں رنگ گئے

اداکاروں کا بسنت کی بحالی پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر

محمد الیاس February 08, 2026
کراچی:

بسنت کے رنگ ایک بار پھر لاہور کی فضا میں بکھر گئے، جہاں لاہوریوں کے ساتھ غیرملکی سفارتکار اور شوبز انڈسٹری کے نامور ستارے بھی اس تہوار کے رنگ میں رنگ گئے۔

دہلی گیٹ لاہور میں منعقدہ بسنت کی تقریب میں شوبز انڈسٹری کے نامور ستارے کراچی اور بیرونِ ملک سے دہلی گیٹ پہنچے۔ اداکار یاسر حسین، میکال ذوالفقار، عدیل اور محب مرزا سمیت اداکارہ جگن کاظم، علی زرغون، فریال خان، گوہر اور آمنہ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔

اداکاروں نے بسنت کی بحالی پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر کیا۔ اداکار عدیل اور اداکارہ آمنہ نے خود کو مریم نواز کا فین قرار دیا۔ اداکار میکال ذوالفقار کا کہنا تھا کہ لاہور اور بسنت لازم و ملزوم ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ بسنت دوبارہ واپس آگئی ہے۔

اداکار عدیل نے کہا کہ بسنت کی بحالی کا پورا کریڈٹ وزیراعلیٰ مریم نواز کو جاتا ہے اور اس تہوار سے 350 ملین روپے کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے۔ اداکار یاسر حسین نے بسنت کے شاندار انعقاد پر عظمیٰ بخاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لاہور واقعی زندہ دلوں کا شہر ہے۔

اداکار محب مرزا کا کہنا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پر ہر طرف بسنت کے رنگ اور رونقیں نظر آئیں، جبکہ بسنت کی واپسی نے لاہور کو ایک بار پھر اپنے خوبصورت رنگوں کے ساتھ جگا دیا ہے۔

قائمقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر بھی پیلے رنگ کی شرٹ پہن کر بسنت منانے دہلی گیٹ پہنچیں، جہاں وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر صہیب بھرت بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔

تقریب میں امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری جان مارک، قونصل جنرل سٹیٹسن سینڈرز، صدف سعد، پولیٹیکل آفیسر جان سکیری اور سعد سرفراز نے بھی شرکت کی۔ نیٹلی بیکر نے بسنت کی اجازت دینے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان کی لاہور کے روایتی کھانوں سے تواضع بھی کی گئی۔

 
