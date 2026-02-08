جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر زیمبیا سے ڈی پورٹ 3 افراد گرفتار

زیمبیا میں غیر قانونی داخلے کی کوشش پر تینوں ملزمان کو گرفتاری کے بعد کراچی ڈی پورٹ کر دیا گیا

آفتاب خان February 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایف آئی اے
کراچی:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن نے جناح انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر زیمبیا سے ڈی پورٹ 3 افراد کو گرفتار کرلیا۔

ذرائع کے مطابق کراچی ائیرپورٹ پر تعینات امگریشن عملے نے 3 نوجوانوں کو زیمبیا سے ڈی پورٹ ہونے کے بعد وطن واپسی پر گرفتار کرلیا۔

ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق جنوبی افریقہ جانے کی غرض سے مزمل علی نے ایجنٹ نوید کو 18 لاکھ روپے ادا کیے۔

ایف آئی اے امیگریشن ذرائع نے بتایا کہ ارسلان اور اویس نے ایجنٹ کو فی کس 3 لاکھ امریکی ڈالرز کی ایجنٹ کو ادائیگی کی، ملزمان زیمبیا میں داخلے سے قبل ڈیڑھ ماہ تک تنزانیہ میں مقیم رہے۔

انہوں نے بتایا کہ زیمبیا میں غیر قانونی داخلے کی کوشش پر تینوں ملزمان کو گرفتاری کے بعد کراچی ڈی پورٹ کر دیا گیا اور ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں عوامی تشدد سے مبینہ ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی ائیرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ اور جنسی استحصال نیٹ ورک بے نقاب

Express News

کراچی، دو مختلف پولیس مقابلوں میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، پولیس کا کریک ڈاؤن، غیر قانونی طور پر مقیم 5 افغان شہری گرفتار

Express News

کراچی، سکھن تھانے کے باہر وکلاء کا دھرنا، سڑک بند، ایس ایچ او پر جانبداری کا الزام

Express News

کراچی، پولیس مقابلے میں لیاری گینگ وار کا خطرناک کمانڈر انور عرف کوجیک ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو